رئيس جامعة المنوفية: توفير وسائل نقل للطلاب خط أشمون شبين الكوم باشتراك شهرى 300 جنيه

المنوفية -محمد فتحى

تجرى إدارة التكافل الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، الاتفاق مع مرفق النقل الداخلى لمحافظة المنوفية لتوفير وسائل نقل لطلاب الجامعة المقيمين فى أماكن بعيدة تيسيراً لهم لحضورهم كلياتهم المختلفة من مركز أشمون ومركز تلا على أن يشمل الخط الأول أشمون – سنتريس – المجمع النظرى بشبين الكوم، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

ومن المقترح أن يكون قيمة الاشتراك الشهرى 300 جنيه لخط أشمون حسب عدد الطلاب المشتركين، وعلى الطلاب الراغبين الاشتراك بالتوجه إلى إدارة التكافل الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب والإطلاع على التعليمات إعتباراً من يوم الأحد الموافق 22/9/2019.

أما الخط الثانى تلا تحت الدراسة مع الشركة وسيتم الإعلان عن قيمة الاشتراك قريبا عقب الانتهاء من التفاوض مع شركة النقل.

جدير بالذكر المجلس برئاسة الدكتور عادل مبارك على رفع قيمة مساعدة الطلاب فى سداد الرسوم الدراسية للكليات النظرية وللكليات العملية بداية من العام الدراسى الجديد 2020/2019، والموافقة على استمرار إعفاء أبناء الشهداء من الرسوم الدراسية كاملة، وخصم 50% لذوى الاحتياجات الخاصة وفى الحالات المتعثرة بعد عمل دراسة دقيقة لها تعفى من المصاريف كاملة.

كما ناقش رئيس الجامعة إمكانية توفير أتوبيسات لنقل الطلاب من أشمون إلى شبين الكوم وتحصيل اشتراكات مخفضة من الطلاب بمعرفة لجنة يقرها المجلس بعد دراسة الجدوى لإقرار رسم الاشتراك.

وأكد مبارك على أهمية تفعيل المتابعة الميدانية للتأكد من وصول التكافل لمن يستحقه، وناقش آلية العمل وبنود الصرف المختلفة.

حضر الاجتماع المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات، ومرفت بطيقه مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء عبد الحليم مدير عام الحسابات الخاصة، محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، عنتر هنداوى مدير إدارة التكافل.