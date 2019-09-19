رئيس الوزراء الروسى: سوق الطاقة العالمية تعيش حالة من القلق

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أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن سوق الطاقة العالمية تعيش حالة من القلق بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، منوها بأن توقعات السعر لن تتغير.

وقال مدفيديف ـ في تصريحات أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ـ "من الطبيعي وقوع أي حدث، فمثلا الآن أصبح سوق النفط العالمي في حالة قلقة بسبب ما حدث في المملكة العربية السعودية، لذلك وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد ما، فقد حددنا السعر عند 42.4 دولار لبرميل ماركة (أورال) في عام 2020".

وذكرت السعودية ـ التي تعد أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط، عقب مهاجمة منشآتها النفطية ـ أنها خفضت الإنتاج إلى أكثر من النصف بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً، عن المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون.