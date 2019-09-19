سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الروسى: سوق الطاقة العالمية تعيش حالة من القلق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:06 م
رئيس الوزراء الروسى: سوق الطاقة العالمية تعيش حالة من القلق دميتري مدفيديف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن سوق الطاقة العالمية تعيش حالة من القلق بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، منوها بأن توقعات السعر لن تتغير.
 
وقال مدفيديف ـ في تصريحات أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ـ "من الطبيعي وقوع أي حدث، فمثلا الآن أصبح سوق النفط العالمي في حالة قلقة بسبب ما حدث في المملكة العربية السعودية، لذلك وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد ما، فقد حددنا السعر عند 42.4 دولار لبرميل ماركة (أورال) في عام 2020".
 
وذكرت السعودية ـ التي تعد أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط، عقب مهاجمة منشآتها النفطية ـ أنها خفضت الإنتاج إلى أكثر من النصف بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً، عن المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون.
 

دميتري مدفيديف

سوق الطاقة العالمية

المملكة العربية السعودية

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة