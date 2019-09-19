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رئيس الأركان الإماراتى ‎يبحث مع نظيره الإثيوبى التعاون العسكرى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:32 م
رئيس الأركان الإماراتى ‎يبحث مع نظيره الإثيوبى التعاون العسكرى الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى
وكالات الأنباء

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التقى الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة اليوم فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الفريق أول آدم محمد رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها معاليه حاليا لإثيوبيا على رأس وفد عسكرى يضم عددا من كبار ضباط القوات المسلحة.

وبحث رئيس أركان القوات المسلحة ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" مع رئيس الأركان الإثيوبى علاقات التعاون القائمة بين الإمارات و إثيوبيا، والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تفعيلها وتطويرها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحثا عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

 


الامارات

اثيوبيا

رئيس الاركان الاماراتى

اديس ابابا

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