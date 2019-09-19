سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس نقاش قتل ابنته وألقى جثتها بالقمامة لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:14 م
حبس نقاش قتل ابنته وألقى جثتها بالقمامة لشكه فى سلوكها بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المنتزه ثالت بالإسكندرية، حبس نقاش زخرفى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل نجلته وتقطيع جثتها وإلقائها بصناديق القمامة بعد شكه فى سلوكها وانفصالها بعد زواجها بشهر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ عامل النظافة بشارع مصطفى كامل بالعثور على أجزاء آدمية لسيدة بصناديق القمامة أمام قاعة أفراح بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائة، وتكليف ضباط مباحث القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود رأس لفتاة وبها اثار ضرب وتعذيب.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن المتهم "محمد.م .ص"، 50 سنة، نقاش زخرفي، مقيم بدائرة القسم، هو والد المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب شكه فى سلوكها.

تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم والقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه فى سلوك نجلته وأضاف المتهم أن نجلته تم انفصالها عن زوجها بعد جوازهما الذى دام لمدة شهر وعندما عادت إلى منزله قام بقتلها وتقطيعها إلى أجزاء وقام بإلقائها بصناديق القمامة والاحتفاظ بباقى الأجزاء داخل الثلاجة حتى يتم التخلص منهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

تقطيع جثه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة