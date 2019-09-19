حبس نقاش قتل ابنته وألقى جثتها بالقمامة لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالت بالإسكندرية، حبس نقاش زخرفى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل نجلته وتقطيع جثتها وإلقائها بصناديق القمامة بعد شكه فى سلوكها وانفصالها بعد زواجها بشهر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ عامل النظافة بشارع مصطفى كامل بالعثور على أجزاء آدمية لسيدة بصناديق القمامة أمام قاعة أفراح بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائة، وتكليف ضباط مباحث القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود رأس لفتاة وبها اثار ضرب وتعذيب.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن المتهم "محمد.م .ص"، 50 سنة، نقاش زخرفي، مقيم بدائرة القسم، هو والد المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب شكه فى سلوكها.

تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم والقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه فى سلوك نجلته وأضاف المتهم أن نجلته تم انفصالها عن زوجها بعد جوازهما الذى دام لمدة شهر وعندما عادت إلى منزله قام بقتلها وتقطيعها إلى أجزاء وقام بإلقائها بصناديق القمامة والاحتفاظ بباقى الأجزاء داخل الثلاجة حتى يتم التخلص منهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.