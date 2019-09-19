جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تناقش خطة هيكلة شركات القطاع العام

وأشار من ناحيتة المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن اللقاء يبحث سبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة، لإعادة هكيلة شركات القطاع العام، وبحث سبل التعاون بين القطاعيين الخاص والحكومي مستقبلاً.

وأكد صبري، أن الجمعية تسعي للتعاون المثمر مع الحكومة ووزارتها المختلفة بهدف دعم عجلة التنمية ودفع خطط الحكومة للأفضل، بما يحقق نمواً ورواجاً للاقتصاد المصري حالياً ومستقبلاٌ، ويؤكد علي دور القطاع الخاص الداعم لخطط الدولة.

جدير بالذكر، أن تلك اللقاءات تأتي في اطار أجندة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، للتواصل المستمر مع كافة الجهات الخاصة والحكومية لتعزيز سبل التعاون فيما بينها لتحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني.