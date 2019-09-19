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السبت القادم ..

جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تناقش خطة هيكلة شركات القطاع العام

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:55 ص
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تناقش خطة هيكلة شركات القطاع العام المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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تستضيف جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بعد غد السبت،وزير قطاع الأعمال، في إطار حرص الجمعية علي التواصل مع كافة المسئوليين الحكوميين ووزاء المجموعة الاقتصادية.
 
وأشار من ناحيتة المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن اللقاء يبحث سبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة، لإعادة هكيلة شركات القطاع العام، وبحث سبل التعاون بين القطاعيين الخاص والحكومي مستقبلاً.
 
وأكد صبري، أن الجمعية تسعي للتعاون المثمر مع الحكومة ووزارتها المختلفة بهدف دعم عجلة التنمية ودفع خطط الحكومة للأفضل، بما يحقق نمواً ورواجاً للاقتصاد المصري حالياً ومستقبلاٌ، ويؤكد علي دور القطاع الخاص الداعم لخطط الدولة.
 
جدير بالذكر، أن تلك اللقاءات تأتي في اطار أجندة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، للتواصل المستمر مع كافة الجهات الخاصة والحكومية لتعزيز سبل التعاون فيما بينها لتحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني.
 
 
 
 
 
 

 


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