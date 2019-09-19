سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج: ضخ 36 مليون جنيه لصيانة مبانى الكليات والمدن الجامعية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:00 ص
جامعة سوهاج: ضخ 36 مليون جنيه لصيانة مبانى الكليات والمدن الجامعية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت جامعة سوهاج كافة الاستعدادات الخاصة بها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك من خلال عدة مكونات، تهدف للوصول خلق بيئة أكاديمية مناسبة لتحصيل الطلاب وتهيئتهم للتفوق صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف رئيس الجامعة لليوم السابع أن الأسبوع الأول من بداية الدراسة سوف تقوم الجامعة بإقامة معسكرا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية بتاريخ الجامعة وطبيعة الحياة الجامعية وأماكن الكليات وأقسامها ونظام الدراسة بها، إضافة إلى التعرف على أهم المبانى والإدارات داخل مقرى الجامعة القديم والجديد، وإقامة العديد من المسابقات فى الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأكد عزيز أن الجامعة قامت بضخ مبلغ 36 مليون جنيه لصيانة مبانى الكليات والمدن الجامعية وتجهيز الفصول والمدرجات، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز المدرجات وقاعات الدروس والمكتبات والمعامل والورش التدريبية، وترميم بعض مبانى المدن الجامعية، وتوفير كافة وسائل التهوية ومستلزمات العملية التعليمية بمختلف الكليات، والتى بلغت تكلفتها 36 مليون جنيه والجامعة قامت بشراء وصيانة أتوبيس لنقل الطلاب بتكلفه بلغت 8 ملايين جنيه، وذلك للقضاء على مشكلة المواصلات ونقل الطلاب لمقر الجامعة الجديدة، من خلال قيامها بشراء 7 أتوبيسات جديدة وصيانة 9 أتوبيسات أخرى، بتكلفة إجمالية ما يقرب من 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى التواصل مع ادارة المرور لزيادة عدد سيارات السرفيس التى تخدم طلاب الجامعة الجديدة من المناطق المجاورة داخل المحافظة وأن المدن أستعدت بكامل طاقتها لاستيعاب 5000 طالب وطالبة هذا العام، حيث بدأت مرحلة التسكين للطلاب القدامى، كما تم زيادة الأماكن المخصصة للسكن المميز (بنين وبنات)، إلى جانب التأكد من توفير كل ما يضمن الاستقرار والطمأنينة للطلاب المغتربين أثناء فترة إقامتهم دراستهم بالجامعة.

 وعلى صعيد الرعاية الصحية فقد تم العمل على محور الصحة الطلابية فى اكثر من اتجاه منها طبع دليل طلابى لخدمات الإدارة الطبية للتعرف على الخدمات الصحية والطبية التى تقدمها الجامعة لطلابها وتم تخصيص عيادة صحية بمقرى الجامعة القديم والجديد مع تواجد عربة الإسعافات بصفة مستمرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية العلاجية والوقائية لمنتسبى الجامعة وذويهم وتمت متابعة الحالات المرضية المزمنة وتحويل الحالات التى تحتاج إلى رعاية ثانوية إلى المستشفيات وتوقيع الكشف الطبى لطلاب المدن الجامعية الجدد والقدامى، وطلاب الكليات، والتى تشمل إجراء تحاليل المخدرات والكشف على فيروسات الكبد الوبائى ( C، B).

 


جامعة سوهاج

العام الدراسى الجديد

المدن الجامعية

تحاليل المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: توفير ألبان الأطفال بـ1000 منفذ على مستوى الجمهورية بالكوبونات الذكية

الصحة: توفير ألبان الأطفال بـ1000 منفذ على مستوى الجمهورية بالكوبونات الذكية

"البحر الأحمر" تتصدر الاستثمارات الحكومية بـ"إقليم جنوب الصعيد".. اعرف التفاصيل

"البحر الأحمر" تتصدر الاستثمارات الحكومية بـ"إقليم جنوب الصعيد".. اعرف التفاصيل

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور.. أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور.. أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه

جامعة الأزهر: الدراسة فى موعدها دون تأجيل.. ولا زيادة فى المصروفات

جامعة الأزهر: الدراسة فى موعدها دون تأجيل.. ولا زيادة فى المصروفات

"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة