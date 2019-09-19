جامعة سوهاج: ضخ 36 مليون جنيه لصيانة مبانى الكليات والمدن الجامعية

سوهاج محمود مقبول

أنهت جامعة سوهاج كافة الاستعدادات الخاصة بها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك من خلال عدة مكونات، تهدف للوصول خلق بيئة أكاديمية مناسبة لتحصيل الطلاب وتهيئتهم للتفوق صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف رئيس الجامعة لليوم السابع أن الأسبوع الأول من بداية الدراسة سوف تقوم الجامعة بإقامة معسكرا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية بتاريخ الجامعة وطبيعة الحياة الجامعية وأماكن الكليات وأقسامها ونظام الدراسة بها، إضافة إلى التعرف على أهم المبانى والإدارات داخل مقرى الجامعة القديم والجديد، وإقامة العديد من المسابقات فى الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأكد عزيز أن الجامعة قامت بضخ مبلغ 36 مليون جنيه لصيانة مبانى الكليات والمدن الجامعية وتجهيز الفصول والمدرجات، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز المدرجات وقاعات الدروس والمكتبات والمعامل والورش التدريبية، وترميم بعض مبانى المدن الجامعية، وتوفير كافة وسائل التهوية ومستلزمات العملية التعليمية بمختلف الكليات، والتى بلغت تكلفتها 36 مليون جنيه والجامعة قامت بشراء وصيانة أتوبيس لنقل الطلاب بتكلفه بلغت 8 ملايين جنيه، وذلك للقضاء على مشكلة المواصلات ونقل الطلاب لمقر الجامعة الجديدة، من خلال قيامها بشراء 7 أتوبيسات جديدة وصيانة 9 أتوبيسات أخرى، بتكلفة إجمالية ما يقرب من 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى التواصل مع ادارة المرور لزيادة عدد سيارات السرفيس التى تخدم طلاب الجامعة الجديدة من المناطق المجاورة داخل المحافظة وأن المدن أستعدت بكامل طاقتها لاستيعاب 5000 طالب وطالبة هذا العام، حيث بدأت مرحلة التسكين للطلاب القدامى، كما تم زيادة الأماكن المخصصة للسكن المميز (بنين وبنات)، إلى جانب التأكد من توفير كل ما يضمن الاستقرار والطمأنينة للطلاب المغتربين أثناء فترة إقامتهم دراستهم بالجامعة.

وعلى صعيد الرعاية الصحية فقد تم العمل على محور الصحة الطلابية فى اكثر من اتجاه منها طبع دليل طلابى لخدمات الإدارة الطبية للتعرف على الخدمات الصحية والطبية التى تقدمها الجامعة لطلابها وتم تخصيص عيادة صحية بمقرى الجامعة القديم والجديد مع تواجد عربة الإسعافات بصفة مستمرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية العلاجية والوقائية لمنتسبى الجامعة وذويهم وتمت متابعة الحالات المرضية المزمنة وتحويل الحالات التى تحتاج إلى رعاية ثانوية إلى المستشفيات وتوقيع الكشف الطبى لطلاب المدن الجامعية الجدد والقدامى، وطلاب الكليات، والتى تشمل إجراء تحاليل المخدرات والكشف على فيروسات الكبد الوبائى ( C، B).