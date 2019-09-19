جامعة الإسكندرية تبحث ترشيد استهلاك الطاقة بالكليات واستخدام الإضاءة الموفرة

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة، بضرورة مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإجراء الصيانة الدورية، ورفع المخلفات ،والإنتهاء من أعمال النظافة فى كليات الجامعة، استعداداً لبدء العام الدراسى 2019/2020.

وأضاف فى بيان أهمية متابعة التكليفات لمساعدى وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من حيث تكليف لجنة، لمراجعة تدوير المخلفات والتكهين بكل كلية، وإجراء دورات تدريبية للعاملين والمتابعة الشهرية لأنشطة خدمة المجتمع، والانتهاء من تشكيل الوحدات ذات الطابع الخاص مع تحديد اختصاصاتها ومهامها.

واستعرض المجلس تقرير كلية العلوم، عن ختام فاعليات مشروع capstone project 2 لتنمية مهارات التعليم قبل الجامعى فى مجال علوم الأعصاب، بالتعاون مع المركز الاستكشافى التقنى بالإسكندرية، ومذكرة الكلية بشأن إدارة وترشيد استهلاك الطاقة، داخل منشآت جامعة الإسكندرية وكيقية التخلص من اللمبات الفلورسنت، وحصر احتياجات كل كليات ومعاهد الجامعة، وإجراء عملية الإحلال والتجديد مع التعاقد مع مدفن للتخلص من اللمبات الفلورسنت.

وأحيط المجلس، بشأن توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية، والمعهد الفرنسي بمصر، يمنح بموجبها المعهد خصم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، على دورات اللغة الفرنسية.

واستعرض المجلس، التقرير من الدكتورة رشا فؤاد وكيل كلية التمريض، عن ملف الإدمان وطرق التوعية وإجراء التحاليل، للكشف عن المتعاطين من الطلاب أثناء العام الدراسى، وكذلك تقرير ملف الارهاب والتطرف الفكرى "مبادرة لا للتطرف ـ معا نحيا فى سلام"، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة، وتنظيم دورات توعية وعمل أبحاث عن التطرف والمشاركة فى مسابقات نحو نبذ العنف والتطرف والاهاب، وأحيط المجلس علماً بتقرير عن تجربة البصمة الكربونية بكليتى الزراعة والعلوم وضرورة تعميمه على باقى كليات الجامعة لتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء مستدامة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، ضرورة الاستفادة من المشروعات البحثية، وعمل حصر لها لمعرفة مدى خدمتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطبقاً لتطوير البحث العلمى فى مصر.

واستعرض المجلس، التقرير الخاص عن تنفيذ المبادرة الخاصة بالاكتشاف المبكر للقرنية المخروطية بالإسكندرية من كلية الطب تحت إشراف الدكتور أحمد المصرى رئيس قسم العيون ويتضمن الكشف عن 800 حالة لخدمة أكبر عدد من المرضى وإكتشاف المرض مبكراً.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة فاتن مصطفى عميد كلية التربية النوعية، عن مشروع إنشاء غرف القيد والحفظ بالكلية وأهميتها لحفظ المستندات من الضياع والتلف والاستفادة من المعلومات عن طريق تحضير مكان مناسب وتشكيل فريق للإدارة وهى بداية لتطبيق الأرشفة الالكترونية. وكذلك الخطة المقدمة من كلية التربية النوعية، بشأن تجميل بعض الأماكن بمحافظة الإسكندرية (حديقة الحيوان ـ الكورنيش ـ المناطق البسيطة والمتفرقة)، طبقاً لخطة زمنية محددة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم فوزى منسق عام القوافل بجامعة الإسكندرية عن تنظيم الجامعة للمرة الثانية قافلة مجتمعية متكاملة إلى القرى الاكثر احتياجا بكل من مدينة سيدى برانى وواحة سيوة وقرية الجارة، والنجيلة، بالتعاون مع جامعة مطروح والمنطقة الغربية العسكرية و التى تكلفت اكثر من مليون جنيها و تم خلالها توزيع مستلزمات المدارس، ومواد غذائية، وملابس، و مدي الصدى الكبير الذى لاقته من الاهالى وقدم النائب الشكر لكل من ساهم فى نجاح القافلة.

وفى سياف آخر، قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى، إنه تم فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بفرع الجامعة بأنجمينا للعام الجامعى الجديد 2019/2020 اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة شهر؛ وذلك بالتعاون مع جامعة انجمينا بتشاد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر -فى بيان اليوم- أنه للمرة الأولى تم فتح القبول بالقسم الفرنسى بكلية الزراعة بأنجمينا، إضافة إلى طلاب القسم العربي؛ وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الجامعتين.

وأشاد المشرف العام على الفرع الدكتور محمد بهى الدين بصدور القرار الوزارى رقم 3738 بتاريخ 27/8/2019 بشأن إصدار لائحة جديدة لكلية الزراعة، والتى صممت طبقا لاحتياجات خطة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية للمجتمع التشادى الشقيق، موضحا أنه سيتم تطبيقها على الطلاب الجدد.