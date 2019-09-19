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جامعة أم القرى بالسعودية تتسلّم تقرير البرامج الوقائية لمكافحة المخدرات بمكة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:00 ص
جامعة أم القرى بالسعودية تتسلّم تقرير البرامج الوقائية لمكافحة المخدرات بمكة
كتب محمد تهامى زكى

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تسلّم الدكتور عبد الله بافيل، مدير جامعة أم القرى، التقرير التوعوى السنوى للبرامج الوقائية لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة خلال العام الجامعى الحالى، من مدير الإدارة المقدم عادل الغامدى بحضور مدير إدارة الشؤون الوقائية والعلاقات العامة بإدارة المخدرات بمكة فريد الميمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض المقدم عادل الغامدى جهود إدارة المخدرات فى العاصمة المقدسة خلال العام الماضى وشراكتها الإستراتيجية مع الجامعة فى الجوانب التوعوية والوقائية البالغ عددها 10 برامج، كانت على شكل معارض وندوات وورش عمل، مشيداً بتعاون إدارة الجامعة ما أسهم فى إنجاح الخطط التوعوية لآفة المخدرات ومخاطرها وأضرارها على المجتمع.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وأشاد معالى مدير الجامعة بالبرامج التى نفّذتها إدارة المخدرات بالعاصمة المقدسة وكان لها أثر إيجابى فى حماية طلبة الجامعة ووقايتهم من المخدرات وأضرارها، مرحباً بتعزيز وتطوير آلية تقديم برامج التوعية لهذا العام لتعم منفعتها الوقائية جميع طلبة الجامعة.

 

 


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