تكريم 12 من لاعبى اتحاد الشرطة لفوزهم بميداليات فى دورة الألعاب الافريقية

كتب محمود عبد الراضى

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساعده لقطاع الرعاية الإجتماعية لتكريم 12 من لاعبى إتحاد الشرطة الرياضي، لفوزهم بالمراكز الأولى وحصدهم عدد من الميداليات الذهبية، الفضية، والبرونزية فى ألعاب "الملاكمة، القوس والسهم، السلاح، المصارعة، الجودو، الكانوى والكياك) بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمملكة المغربية، والبطولة العربية للناشئين والشباب للريشة الطائرة التى أقيمت بالمملكة الأردنية فى أغسطس 2019 ".

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيماناً برسالة الرياضة السامية وتقديراً لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية الوطنية .