تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شهدت مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، واقعة هزت الرأى العام بالمدينة، البداية عندما كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشر مساء، بتوجه سيدة فى الثلاثينات من العمر، رفقة طفلتها 4 سنوات وطفلها الرضيع عام، إلى مستشفى الإبراهيمية العام، للكشف على ابنتها التى كانت تعانى من سخونية شديدة، وفى الطريق استقلت الأم توك توك، فاعترضها 3 شباب وخطفوها وتعدوا عليها جنسيا ورضيعها على كتفها.

أفادت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة أحدهم من العناصر التى سبق اتهامها فى قضية مخدرات وأنه شخص سيئ السمعة، واعترض التوك توك برفقة 2 من أصدقائه، وأنزل السيدة منه دون رحمة لصراخ طفلها الرضيع وابنتها، وعندما حاول سائق التوك توك اعتراضهم، تعدوا عليه بالضرب ووثقوه بالحبال وتركوا الطفلة معه، واختطفوا السيدة تحت التهديد إلى مكان بعيد عن الأهالى وتناوبوا التعدى عليها جنسيا.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليها ظلت تقاوم ولم تفرط فى رضيعها حيث كان على ذراعيها أثناء التعدى عليها جنسيا، وبعد ذلك لاذ الجناة بالفرار وتوجهت هى برفقة أحد المارة - استغاثت به - إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

بداية الواقعة، كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم "علياء ع م ع"30 سنة ربة منزل مقيمة بندر الإبراهيمية، ببلاغ تفيد فيه بأنها أثناء توجهها لمستشفى الإبراهيمية برفقة ابنتها الصغيرة 4 سنوات وطفلها الرضيع عمره سنة، اعترض 3 شباب مجهولون طريق التوك توك الذى تستقله وخطفوها وتعدوا عليها جنسيا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2212 إدارى مركز شرطة الإبراهممية لسنة 2019.

وبعد ساعات من تقديم المجنى عليها للبلاغ بمركز شرطة الإبراهيمية، وإخطار العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، أمر بتشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، والنقيب أحمد غالب، رئيس مباحث المركز، برئاسة العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية، وبمناقشة المجنى عليها، أدلت بمواصفات المتهمين وتعرفت على أحدهم من خلال ملف صور العناصر المسجلة بوحدة البحث الجنائى بالمركز، وتم تحديده وضبطه وضبط المشتركين معه وهم كل من " محمد ف إ" 31 سنة شهرته محمد دعبس يعمل نجار مسلح وله كارت معلومات جنائية، وسبق اتهامه فى قضية حيازة مواد مخدرة، و" محمد إ ق" 29 سنة بائع خردة، و" كريم ع ع" 19 سنة عاطل، وتم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على نيابة الإبراهيمية بالشرقية، قررت برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.