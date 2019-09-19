تفاصيل اختلاس موظفة بمكتب بريد بالدقهلية حسابات بقيمة مليون و500 ألف جنيه

الدقهلية شريف الديب

شهد مكتب بريد قرية طنبول التابع لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واقعة تمثلت فى سرقة أموال من حسابات عدد من المودعين من القرية والقرى المجاورة .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، بورود بلاغات من لجنة من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية "لجنة وقائية للتفتيش العادى" انه أثناء فحص أعمال مكتب بريد قرية طنبول الكبرى بدائرة السنبلاوين، والمسئول عنه مديرة الفرع "غدير. ج.م"، وإكتشافها وجود عجز بالمبالغ المالية الخاصة بالمودعين فى عهدة موظفة بالفرع تدعى "فاطمة. م.غ". فتشكلت لجنة أخرى لفحص أعمال المكتب، والتى اكتشفت وجود عجز مالى فى عدد من الحسابات وجاري فحص باقى الأعمال. فقامت اللجنة باستدعاء بعض المواطنين لاستبيان الأمر بشأن إيداعاتهم، وأوضحوا لهم بأنه فى حالة وجود عجز فستتحمل هيئة البريد سداده للمواطنين، ومازالت اللجنة تقوم بمباشرة أعمالها لإجراء جرد وفحص شامل لاستبيان إجمالى العجز المختلس. ورصدت اللجنة نقص مبالغ مالية من دفاتر توفير للمودعين بعد أن ارتفعت البلاغات المقدمة للجنة فحص أعمال مكتب بريد قرية طنبول التابع لمركز السنبلاوين من الأهالي المتضررة من سرقة مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية بالمكتب وبلغت مليون ونصف المليون.

وأثناء قيام لجنة وقائية تفتيشية من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية، فحص أعمال مكتب بريد قرية طنبول الكبرى بدائرة السنبلاوين تقدم احد المودعين بشكوي بنقص فى حسابه الشخصي يقدر بـ50 ألف جنيه، فقررت اللجنة فحص الشكوي فى اليوم التالي، وأثناء نظر المشكلة تغيبت احد الموظفات بالمكتب فجاءة عن العمل،وهو ما آثار الشكوك حولها بوجود مخالفات، و بعد أن انتشر الخبر داخل القرية بوجود اختلاسات داخل مكتب البريد، تقدم العديد من المودعين للكشف عن ارصدتهم والحسابات وتبين حتى الآن وجود عجز ما يقرب من مليون ونصف المليون، ومازالت اللجنة تعمل على مراجعة الأرصدة والحسابات، ولازالت الموظفة المتهمة متغيبة عن العمل حتى الآن.

كما رصدت اللجنة ان هناك حسابات مقيدة بالدفاتر وأخري غير مقيدة، وهو ما يعني بقيام الموظفة باستلام النقدية من المودعين، ولم يتم تسجيله فى الدفاتر وأوضح ان الهيئة غير ملزمة الا بالحسابات المسجلة بالفعل فى الدفاتر.

وعلى الجانب الآخر أكد مصدر أمنى بأنه جارى إصدار ضبط وإحضار الموظفة بعد أن تبين تورطها فى اختلاس المبالغ من حسابات العملاء، وأكد احمد م احد العملاء المتضررين ان الموظفة المتهمة تعمل فى تلك الوظيفة منذ 12 عاما، ولم يتم تغيرها نهائى، وهو ما ساعد على معرفة كل الحسابات للعملاء والاطلاع عليها، وأشار إلى وجود عدد من أقارب الموظفة تبين وجود عجز فى أرصدتهم.