تحقيقات سرقة أجنبى بالإكراه فى الوايلى: أحد المتهمين صديق المجنى عليه

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الوايلى، أن أحد المتهمين ضمن 3 عاطلين، سرقوا "شخص عربي" بالإكراه بعد التعدى عليه فى دائرة القسم، كانت تربطه صداقة بالمجنى عليه.

وأشارت تحقيقات النيابة الأولية، إلى تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة الوايلى، بأن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، أثناء سيره بدائرة القسم وبصحبته صديقه فوجئا بـ3 عاطلين يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، قاموا باستيقافهما والتعدى عليهما بالضرب، واستولوا من الأول على (مبلغ مالى- هاتف محمول – "وحدة شحن") ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من صديق المُبلغ، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين، اعترف بتدبير الواقعة نظراً لصداقته بالمُبلغ وعلمه بحيازته لمبالغ مالية فخطط لسرقته، حيث استعان بالمتهمين واتفق معهم على استدراج المُبلغ وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وكذلك الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.