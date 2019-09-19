سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1256 مخالفة مرورية وفحص 55 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:21 ص
تحرير 1256 مخالفة مرورية وفحص 55 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 1256 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 38 شخصا، كما تم فحص 15 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 17 شخصا وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة، وحال ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إلغاء الرخصة وتحرير محضر له وعرضه على النيابة .

وفى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له حملات ودوريات لرفع الإشغالات بكل قرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة و توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أى تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة