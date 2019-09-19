سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

بسبب الحساسية.. وفاة شاب عمره 18عاما بعد تناوله ساندوتش دجاج متبل باللبن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:59 م
بسبب الحساسية.. وفاة شاب عمره 18عاما بعد تناوله ساندوتش دجاج متبل باللبن وفاة شخص بسبب حساسية الالبان
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة "Newsweek " الأمريكية، إن الشاب أوين كاري توفى لدى الاحتفال بعيد ميلاده الــ18 مع صديقته في مطعم شعبي في لندن بسبب حساسية الألبان، وقد أخبر موظفي المطعم أنه مصاب بحساسية الألبان، وسأل عما إذا كان الدجاج المشوي على ما يرام، وإذا ما كان خاليا من اللبن، وحصل على إجابات مطمئنة اتضح أنها غير دقيقة.

احذر حساسية الطعام تسبب الوفاة
احذر حساسية الطعام تسبب الوفاة

وبعد الشعور بالإطمئنان إلى أنه سيكون آمنا لدى تناول الطعام ، أمر "كاري" بإحضار برجر الدجاج المشوي، وتناول نصفه تقريبًا قبل البدء في الشعور بالغثيان، وسرعان ما هاجمه شعور أسوأ بعد مغادرته المطعم، وانهار في وقت لاحق، ثم تم نقله إلى مستشفى قريب حيث توفي، واتضح أن الدجاج كان متبلًا في اللبن.

ساندوتش دجاج المشوي

ساندويش الدجاج المشوي الذي تم تقديمه إلى "أوين كاري " كان متبلا بالماء المالح والزبدة، ما أدى إلى وفاته، وفقا لصحيفة الجارديان.

وفاة شاب بسبب حساسية اللبن من ساندوتش
وفاة شاب بسبب حساسية اللبن من ساندوتش

وقال كلوداج برادلي، الذي يمثل عائلة كاري، إن أي معلومات تتعلق بالحساسية قد طبعت بحروف سوداء صغيرة على خلفية زرقاء على ظهر القائمة، مما جعل قراءتها صعبة.

 وأضاف برادلي، أن إغفال حقيقة أن الفراخ كانت متبلة باللبن جعل الأمر يبدو للعميل أنه مجرد قطعة من الدجاج غير المتبل.

وأدلت أسرة كاري ببيان خارج المحكمة الأسبوع الماضي، دعت فيه المشرعين إلى وضع "قانون"، لوضع مزيد من المعلومات المسببة للحساسية.

وقالت العائلة: "نريد من المطاعم أن تعرض معلومات مسببة للحساسية على كل طبق فردي في قوائم طعامهم، يجب أن تضع صناعة الأغذية سلامة عملائها فى المقام الأول، موضحة أنه ببساطة يجب أن لا تكون هناك سياسة تعتمد على التواصل اللفظي بين العميل ومقدم الطلبات بالمطعم، والتي غالباً ما تحدث في مطعم مزدحم وصاخب، حيث يكون معدل انشغال الموظفين كبيرا، والعديد من عملائهم صغارا، هذا يترك مجالًا كبيرًا للخطأ في قضية نعلم أنها تكلف الكثير من الأرواح.

وأضافت المجلة: نأمل أن نتمكن من إحداث التغيير من خلال" قانون".


حساسية الالبان

الوفاة بسبب حساسية اللبن

الدجاج المتبل باللبن

حساسية اللبن تسبب الوفاة

وفاة شاب بسبب حساسية اللبن

مطالب بوضع ارشادات على الاطعمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعراض حساسية اللبن أهمها السعال وتورم الشفاه

الجمعة، 28 سبتمبر 2018 03:00 ص

العيد قرب .. قبل ما تاكل لحمة اعرف مناسبة ليك ولا لأ.. الحوامل مايكتروش عشان السمنة والتخمة.. أطفال حساسية الألبان ممنوعين من اللحم البقرى.. ومرضى الفشل الكلوى والنقرس يستبدلوا البروتين الحيوانى بالنباتى

الخميس، 16 أغسطس 2018 07:00 م

قبل العيد.. لو طفلك عنده حساسية ألبان بلاش تأكليه لحمه

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:00 ص

فيديو معلوماتى.. سنة أولى أمومة.. إزاى تعرفى إن طفلك عنده حساسية الألبان؟

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة