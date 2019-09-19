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النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائى للمرة الثانية بالوادى الجديد 15 يوما

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:19 م
النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائى للمرة الثانية بالوادى الجديد 15 يوما الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد،تصديق اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم على النزول بالسن للإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي للعام الدراسى الجديد 2019/ 2020 وللمرة الثانية لمدة 15 يوما طبقا للكثافة و حسب الأماكن الشاغرة بمدارس الإدارات التعليمية الخمس.
 
وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، أنه من خلال عمليات الحصر للمواليد بجميع مراكز المحافظة تبين أنه يمكن النزول بسن الإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي ( مرة ثانية ) للعام الدراسى 2019 _ 2020 لمدة خمسة عشر يوما فقط من 1_11 _2013  وحتى 15 _11_2013 ليستفيد عدد 294 طفل بجميع الإدارات التعليمية وعلى أن تقبل هذه الأعداد فى المدارس التى بها أماكن شاغرة فقط ولن يتم التحويل من مدرسة إلى أخرى إلا بعد مرور عام دراسى كامل .
 
 
من جانبه يبعث الدكتور إبراهيم التداوي وكيل التعليم بالمحافظة نيابة عن قطاع التعليم و عن أولياء الأمور بخالص شكره وتقديره إلى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على حرصه الدائم على مصلحة أبناء المحافظة وتلبيته لرغبات أولياء الأمور والإهتمام الدائم والمتواصل بمنظومة التعليم على أرض المحافظة .
 
وفي سياق متصل تواصل مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية أعمال تركيب 5 صوب زراعية والتى جاءت دعما من سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وفقا لتنفيذ خطة ضم المدارس الفنية لمنظومة الإنتاج بالمحافظة .
 
وأكد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد،أنه وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعة المدارس، خاصة التعليم الفني والزراعي لرفع كفاءتها وجعلها بؤرة إنتاجية للمجتمع المحلي يجرى الآن العمل على الإنتهاء من تركيب 5 صوب زراعية بمدرسة الخارجة الزراعية وذلك عقب نجاح مشروع الصوب الزراعية الذي تم إنشاؤها بالمدرسة وعددها 3 صوب لإنتاج الخضروات .
 
وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن هذه الصوب ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الطلاب على أساليب الزراعة الحديثة .
 
أشار التداوى إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد المدارس الزراعية طفرة إنتاجية متميزة من خلال مشروعات الصوب داخل المدارس والتى من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضروات، وطرحها أمام المواطنين من خلال منافذ البيع.
 
أكد التداوي على سرعة الانتهاء من تركيب هذه الصوب خلال الفترة المقبلة، لبدء عمليات الزراعة بها والاستعانة بذوى الخبرات للوصول إلى إنتاجية متميزة لتلك الصوب.
 

 


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