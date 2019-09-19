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الكشف على 150 حالة بالمجان فى قوافل خدمية شاملة شرق الإسكندرية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:04 ص
الكشف على 150 حالة بالمجان فى قوافل خدمية شاملة شرق الإسكندرية قافلة طبية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن مركز معلومات التنمية المحلية بحي ثان المنتزه شرق الإسكندرية، عن الكشف على 150 حالة بالمجان، وذلك خلال القافلة الخدمية الشاملة التى تم تنظيمها  بنطاق الحي، مضيفا أنه تم تنظيم  قافلة سكانية بمنطقة المعمورة البلد ، بناء على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، ومصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي.

وأقيمت فعاليات القافلة، بمشاركة عدد من الجهات المختصة المتمثلة في منطقة المنتزه الطبية، وقد تم إجراء الكشوف الطبية اللازمة لأهالي العزبة بإجمالي 153 حالة (40 حالة أطفال، 37 حالة أمراض نساء، 75 حالة أمراض باطنة)، وصاحب ذلك محاضرة توعوية ألقيت علي الأهالي من قبل مدير إدارة المعمورة البيطرية وممثل عن إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية بتقديم التوعية البيطرية وطرق رعاية الحيوانات والصحة البيطرية والتعريف بمرض البروسيللا وكيفية الوقاية منه والتعامل الصحي مع الحيوانات المريضة به ، وكيفية الوقاية من انفلونزا الطيور وطرق التربية الصحية للحيوانات والطيور مع توزيع كتيبات توضيحية علي الأهالي.

كما قام فريق التسويق بإدارة مشروعك بالحي بالتوعية بأهمية "مشروعك" ومميزاته وسبل الإستفادة من خلاله لرفع مستوى المعيشة ، إلي جانب مشاركة فريق التوعية بشركة المياه والتأكيد على ضرورة الترشيد، وعن إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنتزه ثان فقد قامت بالتنويه عن فتح فصول محو الأمية لراغبي التسجيل للإلتحاق بها، وتم إجراء 15 قياس مستوي وعدد 6 اختبارات فورية و إلحاق عدد 9 راغبين في الالتحاق بفصول محو الأمية و ذلك مع تقديم التوعية، بالاضافة الى  منفذ متحرك لبيع الإسطوانات بسعر مدعم.

وأقيمت فعاليات القافلة وسط إقبال ملحوظ من أهالي المنطقة بحضور (مدير مركز معلومات التنمية ، وكيل المركز ، باحثي المركز ، مدير التنمية الريفية ، المنسق الإعلامي بالحي ، فريق التسويق بإدارة مشروعك ، ممثل عن المجلس القومي للسكان).


الاسكندرية

المنتزة

المعمورة البلد

قوافل طبية

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