الكشف بالمجان على 525 مريضا فى قافلة شاملة شرق الإسكندرية

أعلن مركز معلومات التنمية المحلية بحي ثان المنتزه، شرق الاسكندرية الكشف بالمجان على نحو 525 مريضا خلال قافلتين خدميتين بعزبتي الروضة وحوض 10 بالتنسيق مع إدارة تنظيم الأسرة بالمنتزه الطبية وتحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه.

وأشار بيان صادر اليوم الى أنه تم إقامة قافلتين خدميتين، بعزبتي الروضة و حوض 10 ، وتم خلالهما تقديم خدمة الكشف الطبي حيث جاء عدد المستفيدات بعزبة الروضة و هم (90 حالة أمراض نساء ،60 حالة تنظيم أسرة ،45 حالة متابعة حمل ، إلى جانب 120 حالة اطفال).

و عن عزبة حوض 10 فكانت الإستفادة لعدد (70 حالة أمراض نساء ،75 حالة تنظيم الأسرة ،65 حالة متابعة حمل) ، ورافق ذلك ندوات توعوية من قِبل مسئول الإعلام بالمنتزه الطبية عن مخاطر ختان الإناث ، و اهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي ، ومخاطر إرتفاع درجة حرارة الجسم .

وصاحب ذلك أيضا مشاركة الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمنفذ متحرك لتوزيع اسطوانات الغاز المدعمة بعزبة حوض 10 .

و قد أُقيمت الفعاليات بحضور ( مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحي ، وكيل المركز ، مسئول الإعلام بالمركز ، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمنتزه الطبية ،مسئول الجمعيات بإدارة تنظيم الأسرة بالمنتزه الطبية ، مسئول الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة بالمنتزه الطبية).