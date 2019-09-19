سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق اندلع بمنزل فى بنى هارون ببنى سويف دون إصابات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:24 م
السيطرة على حريق اندلع بمنزل فى بنى هارون ببنى سويف دون إصابات سيارة مطافئ - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالى من السيطرة على حريق شب فى الطابق الثانى بمنزل بإحدى قرى مركز بنى سويف، دون حدوث إصابات .

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من العقيد عمرو عطية، مدير إدارة الحماية المدنية اليوم الخميس، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بالطابق الثانى بمنزل يقيم به مجموعة من الأشقاء وأسرهم، مكون من ثلاثة طوابق بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف.

وانتقلت سيارتا إطفاء وبرفقتهما سيارة إسعاف، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران التى أتت على محتويات الشقة التى يقطنها ورثة سيد عبدالعظيم، علاوة على أساس وعفش أحد الابناء المقبلين على الزواج، وكذلك سقف الشقة التى اندلعت بها النيران، والذى يعتبر أرضية إحدى حجرات الطابق الثالث والذى يقيم به محمود عبدالعظيم - موظف - وأسرته، كما تمكنت قوات الإطفاء من إخلاء المقيمين بالمنزل، ومنع امتداد النيران إلى باقى الطوابق والمنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وجارى إحالته إلى النيابة، وبسؤال المقيمين بالمنزل لم يتهموا أحدا وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائى فى أسلاك لمبة إضاءة بإحدى حجرات الشقة التى اندلعت بها النيران .


الحمايه المدنيه ببنى سويف

اندلاع حريق فى شقه

منزل بقريه بنى هارون

حريق ببنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة