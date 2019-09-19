السيطرة على حريق اندلع بمنزل فى بنى هارون ببنى سويف دون إصابات

بنى سويف أيمن لطفى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالى من السيطرة على حريق شب فى الطابق الثانى بمنزل بإحدى قرى مركز بنى سويف، دون حدوث إصابات .

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من العقيد عمرو عطية، مدير إدارة الحماية المدنية اليوم الخميس، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بالطابق الثانى بمنزل يقيم به مجموعة من الأشقاء وأسرهم، مكون من ثلاثة طوابق بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف.

وانتقلت سيارتا إطفاء وبرفقتهما سيارة إسعاف، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران التى أتت على محتويات الشقة التى يقطنها ورثة سيد عبدالعظيم، علاوة على أساس وعفش أحد الابناء المقبلين على الزواج، وكذلك سقف الشقة التى اندلعت بها النيران، والذى يعتبر أرضية إحدى حجرات الطابق الثالث والذى يقيم به محمود عبدالعظيم - موظف - وأسرته، كما تمكنت قوات الإطفاء من إخلاء المقيمين بالمنزل، ومنع امتداد النيران إلى باقى الطوابق والمنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وجارى إحالته إلى النيابة، وبسؤال المقيمين بالمنزل لم يتهموا أحدا وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائى فى أسلاك لمبة إضاءة بإحدى حجرات الشقة التى اندلعت بها النيران .