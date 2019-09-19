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السفارة العراقية بالقاهرة تُعلن عن تسهيلات مُهمة للعراقيين القادمين إلى البلاد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:52 م
السفارة العراقية بالقاهرة تُعلن عن تسهيلات مُهمة للعراقيين القادمين إلى البلاد السفير العراقى لدى القاهرة أحمد نايف الدليمى
كتب : أحمد جمعة

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أعلنت سفارة جمهورية العراق فى القاهرة، عن توصلها مع الجهات المعنية ذات الصلة فى مصر، إلى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين إلى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم فى المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات، وقد طُبِّقَ هذا الإجراء بدءاً من هذا اليوم الخميس.

وأشارت السفارة العراقية فى بيان صحفى إلى أن السلطات المصرية، سَمحت بأن يكون حجم الأفواج السياحية العراقية القادمة إلى مصر  بــ (5) أفراد فقط، بعدما كانت في السابق محددةً بـ(20) فرداً.

وتأتى هذه التسهيلات بعد تواصل مُثمر للسفير أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وكادر السفارة، مع الجهات المعنية ذات الصلة فى مصر، التى أبدت تعاوناً كبيراً لإنجاز هذه التسهيلات، التى ستصب تطوير فى العلاقات الإنسانية بين الشعبين الشقيقين.

ونوهَت السفارة العراقية بالقاهرة فى ذات السياق، إلى وجود تسهيلات أُخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، خاصة بالعراقيين المقيمين فى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربى الذين يرومون زيارة مصر.


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