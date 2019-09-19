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السعودية تُوقع مذكرة تفاهم مع برنامج أممى لدعم الشعب الفلسطينى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:00 م
السعودية تُوقع مذكرة تفاهم مع برنامج أممى لدعم الشعب الفلسطينى الأمم المتحدة
أ ش أ

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وقعت السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم مذكرة تفاهم من أجل دعم وحدة الشعب الفلسطينى بـ "الأونتكاد" المعنية بالجوانب الاقتصادية التى يتكبدها الشعب الفلسطينى بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى التوقيع بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة فى جنيف عبد العزيز الواصل، وأمين عام "الأونكتاد" موخيسا كيتويي، ومدير شعبة دعم الشعب الفلسطينى فى "الأونكتاد" محمود الخفيف.


ووجه أمين عام الانكتاد الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل وشراكتها المستمرة مع الأونكتاد، والتزامها الدائم بمساعدة الشعب الفلسطينى أمام التحديات التى يواجهها، لافتا إلى أن هذه المهمة كان تنفيذها سيكون صعبا بدون المساهمة المالية التى تقدمها المملكة.


من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز الواصل موقف المملكة الثابت فى دعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هى من أهم القضايا بالنسبة للمملكة.


وأشاد بجهود (أونكتاد) فى العمل على تعزيز التجارة والتنمية ورفع مستوى معيشة الشعوب فى كل مناطق العالم وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة، معرباً عن أمله فى المزيد من التعاون بين الجانبين.


الأمم المتحدة

الأونتكاد

السعودية

فلسطين

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