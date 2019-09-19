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الرئيس الألمانى يدعو إلى حل أوروبى للهجرة وجهود للتهدئة بليبيا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:38 م
الرئيس الألمانى يدعو إلى حل أوروبى للهجرة وجهود للتهدئة بليبيا الرئيس الالمانى
أ ش أ

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 طالب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بأن يكون الحل الأوروبي لأزمة المهاجرين مصحوبا بجهود لتهدئة الأوضاع في ليبيا.
 
ونقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية عن شتاينماير - في حديث للصحفيين بعد لقائه الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا اليوم الخميس إشارته إلى المبادرة لعقد مؤتمر دولي من المقرر انعقاده في أكتوبر في العاصمة الألمانية برلين، والذي يتم تنظيمه في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.
 
وفي سياق آخر، أشار شتاينماير إلى أنه "في مجال استقبال المهاجرين، يجب ألا تترك إيطاليا وحدها، هناك حاجة لإيجاد حل أوروبي من شأنه تخفيف العبء الذي أثقل كاهل إيطاليا حتى الآن".

فرانك فالتر شتاينماير

المهاجرين

سيرجو ماتاريلا

إيطاليا

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