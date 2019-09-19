"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

كتب سمير حسنى

الجاليات المصرية فى الخارج حائط صد لكل الأكاذيب التى يروجها "عُباد الدولار" ضد الوطن الغالى مصر، فى الخارج.

أبناء مصر الشرفاء فى الخارج أدركوا مبكرا ما تتعرض له مصر وشعبها من مؤامرات خبيثة تستهدف شعبها وقيادتها وبث روح الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، لذلك قاموا بمظاهرة حب وتأييد لقواتنا المسلحة الباسلة والرئيس عبدالفتاح السيسي للرد على الهجمة الشرسة التى تتعرض لها البلاد، تنفيذا لأجندات يريد أصحابها النيل من مصر واستقرارها.

وأعلن ناجد البلم رئيس الأكاديمية الثقافية بالسويد وعضو اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، تأييده الكامل للرئيس السيسي، قائلا: "من شمال أوروبا نعلن تأييدنا الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي بانى مصر الحديثة، سنقف معه وندعمه فى كل خطواته بالتوفيق إن شاء الله وتعلو مصر فوق الجميع وتحيا مصر".

المستشار ناصر خليل، مصر مقيم فى دولة الكويت، أكد بدوره أن مصر تتعرض لهجمة شرسة وبغيضة تريد النيل من شعبها واستقرارها.

وقال: "بنبعت رسالة تأييد أولا لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة التى قامت بكامل واجبها وستقوم وستظل إن شاء الله إلى يوم القيامة، وبنبعت كمان رسالة تأييد للرئيس السيسي وبنقول إن مصر استعادت مكانتها الدولية والعربية والأفريقية وكل أنحاء العالم، عندنا الأمان والاستقرار ومش مطلوب أكتر من أن نتعاون ونتكاتف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والقضاء والشرطة ضد أى حد يريد النيل من هذا البلد".