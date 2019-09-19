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الإمارات تقدم مساعدات طارئة لناجين من مجزرة ارتكبها الحوثيون جنوب الحديدة باليمن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:03 ص
الإمارات تقدم مساعدات طارئة لناجين من مجزرة ارتكبها الحوثيون جنوب الحديدة باليمن الهلال الأحمر الإماراتى
كتب محمد تهامى زكى

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قدمت دولة الإمارات، ممثلة فى ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتى"، مساعدات إيوائية وغذائية طارئة لمواطنين يمنيين ناجين من مجزرة مأساوية، ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية مؤخرا، عبر قصف مدفعى مباشر استهدف مساكنهم جنوب الحديدة غربى اليمن.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتى فى الساحل الغربى اليمنى: "إن الهلال تلقى نداء استغاثة من الجهات المختصة فى مديرية التحيتا لإغاثة 23 أسرة فى منطقة المتينة وجدت نفسها يوم الجمعة الماضى فى العراء عقب قصف مدفعى مكثف و مباشر من قبل بقايا جيوب المليشيات الحوثية أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 معظمهم من النساء و الأطفال إلى جانب إحراق منازلهم " .

و أضاف، أن الهلال الأحمر، كدأبه لبى نداء الإستغاثة عبر نصب خيام إيوائية ومد الناجين من الجريمة الحوثية بما يحتاجونه من مياه شرب وغذاء، مشددا على أن دعم الهلال، سيتواصل ضمن الجهود الإنسانية التى تبذلها دولة الإمارات من أجل التخفيف من معاناة تلك الأسر وتلمس احتياجاتها الضرورية.

من جانبهم عبر الأهالى عن سعادتهم البالغة بتوفير مساكن بديلة لهم وشكرهم للدور الإنسانى الكبير لدولة الإمارات على الساحة اليمنية والذى أسهم فى تطبيع حياة اليمنيين.

 

 


اليمن

الامارات

الهلال الاحمر الاماراتى

مساعدات انسانية

مواد غذائية

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