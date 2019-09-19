الأوقاف: الدعاء لمصر وأهلها بكل خير وحفظها من كل سوء من واجبات الوقت

قالت وزارة الأوقاف، إنه من الضرورى العمل على تعزيز قيم الانتماء والعيش المشترك بين أبناء الوطن جميعا.

وأضافت الأوقاف، بناء على ما قرره العلماء المجتمعون فى المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضرورة العمل على قوة الدولة الوطنية وترسيخ وتعميق أسس الانتماء لها والحفاظ عليها والعمل على رفعة شأنها.

وأوضحت الوزارة أنها قررت أن يكون الدعاء لمصر وأهلها بالأمن والأمان والسخاء والرخاء وسعة الأرزاق أمرا ثابتا فى نهاية الخطبة الثانية كل جمعة من جميع الأئمة والخطباء فى جميع مساجد جمهورية مصر العربية التى تقام فيها خطبة الجمعة، مع التأكيد على إيجابية الدعاء على كل حال وعدم الدعاء على أصحاب الديانات الأخرى على المنابر، واعتبار ذلك أمرا لازما يقتضيه واجب الوقت والفهم الصحيح للشرع، مع التأكيد على الإدارة المركزية لشئون الدعوة بتضمين ذلك فى جميع الخطب التي تعدها الوزارة .