اختبار 118 مرشحا لمنحة الأوقاف للماجستير مقدمة من الحكومة البريطانية

كتب إسماعيل رفعت

تختبر وزارة الاوقاف، 118 مرشحا لمنحة الاوقاف الدولية للماجستير المقدمة من الحكومة البريطانية.

وطالبت الاوقاف، المرشحين الحضور يوم السبت الموافق 21 /9 /2019م الساعة الثانية عشرة ظهرًا لحضور تقييم اللغة الإنجليزية التحريري للتقدم في منحة الماجيستير المقدمة من الحكومة البريطانية لعام 2020 /2021م بمسجد النور بالعباسية.

والمرشحون للاختبار هم:

1.

أحمد محمود طاهر عبد النور

الفيوم

2.

إسلام أحمد جاد الرب محمد علي

الاسكندرية

3.

محمد محمد علي الرفاعي

القاهرة

4.

إسلام محمد سيد عويس

الجيزة

5.

عمر أحمد طه سالم

الاسكندرية

6.

محمود بدر أحمد شعبان

الفيوم

7.

أحمد محمد مكاوي أبو بكر

الجيزة

8.

مصطفى أحمد محمد التوني

البحر الأحمر

9.

محمد عز العرب محمد خالد

الجيزة

10.

إبراهيم فوزي عبد الرحمن إبراهيم

الإسماعيلية

11.

مصطفى حسني علي إبراهيم

المنيا

12.

حسانين يسن حسانين سليمان

الشرقية

13.

فراج حسنين محمد حسنين

الديوان العام

14.

محمود محمد سعد محمد

بني سويف

15.

إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامه

شمال سيناء

16.

إبراهيم صابر علي

الجيزة

17.

عادل علي وهبة صادق

الشرقية

18.

عبد الأول ماهر هارون

أسيوط

19.

محمد يوسف صابر

كفر الشيخ

20.

السعيد محمد محمد الشال

كفر الشيخ

21.

أحمد عبد الهادي مصباح على المصر

بور سعيد

22.

أسامة جاد الرب محمود علي

قـــنا

23.

إبراهيم جمال إبراهيم سليمان

القاهرة

24.

محمد أيوب أبو زيد منصور

دمياط

25.

أحمد سليمان محمد سليمان منصور

الشرقية

26.

محمود سليمان اسماعيل محلوف

مرسى مطروح

27.

خالد جمال عبد الناصر حامد

الشرقية

28.

صابر علي جاد سليمان

بني سويف

29.

علاء سمير فؤاد عبد العال

البحيرة

30.

حسين محمود حسن حزين

بني سويف

31.

محمودجابر محمدي يوسف

القليوبية

32.

عمرو محمد طه مصطفى علي

البحيرة

33.

أسامة محمد محمد مصطفى الجوهري

الديوان العام

34.

محمد أيوب أبو زيد منصور

دمياط

35.

عبد الله عبد الرحيم عبد الله الرحمن

الدقهلية

36. رجب عبد النبي رجب متولي

بني سويف

37. محمد حسن عبد الله مصطفى

القاهرة

38.

محمد السيد عبد العزيز طنطاوي

شمال سيناء

39.

خميس محمود عبد السلام دسوقي

جنوب سيناء

40.

محمود محمد

الاسكندرية

41.

نادر السيد إبراهيم عاشور

الغربية

42.

حماده ربيع محمود سنوسي

المانيا

43.

عمرو حسن عفيفي محمد

القليوبية

44.

محمد نبيل محمد رياض

الاسكندرية

45.

محمد أحمد عبد المطلب إبراهيم

الفيوم

46.

خالد عبد الحميد السيد

الاسماعلية

47.

ميادة عبد الرحمن محمد الوشي

الجيزة

48.

ابراهيم محمد ابراهيم علي

القاهرة

49.

محمود محمد رضا رمزي

المنوفية

50.

محمد عبد الظاهر ابراهيم السيد الحناوي

الديوان العام

51.

محمد طه إبراهيم الخولي

الغربية

52.

محمد طه محمود محمد

بني سويف

53.

عبد الرحمن محفوظ محمد محمد

الديوان العام

54.

سحر زكريا محفوظ عثمان

القاهرة

55.

عبد المنصف محمد هاشم محمود

قنــا

56.

محمد مسعد محمد غزالي

البحر الأحمر

57.

حسن عبد المنعم سالم أحمد

الجيزة

58.

فرج محمد محمد سحلب

الاسكندرية

59.

عبد الرحمن جمال الدين جاد الكريم

المنوفية

60.

أسامة جاد الرب محمود علي

قنــــا

61.

محمد حسين عبد العزيز

الوادي الجديد

62.

يونس عبد الفتاح حجاج طه

الجيزة

63.

سيد عنتر صابر أبو العلا

الشرقية

64.

محمد خيري عطية بغدادي

الغربية

65.

أشرف عبد العزيز محمد أبو جاعور

المنيا

66.

محمود محمد السيد محمد حسين

القاهرة

67.

محمد سعد علي رمضان

دمياط

68.

احمد علي احمد عبد اللطيف

البحر الأحمر

69.

مصطفى إبراهيم علي إبراهيم

أسوان

70.

عبد العظيم محمد محمد محمود الصباح

الشرقية

71.

احمد عزيز محمد حجازي

دمياط

72.

محمود صلاح عطية عبد الغني

الجيزة

73.

محمد مبروك خليل خليل

القاهرة

74.

محمد مصطفى عبد الفضيل سالم

المنيــا

75.

محمد عبد الغني محمود محمد

أسيوط

76.

احمد عبد الصبور محمد

دمياط

77.

احمد مصطفى أبو سلامة

الإسكندرية

78.

محمد محمد محمود الشرباصي

دمياط

79.

سامح أحمد مأمون البلتاجي

دمياط

80.

محمد جمعة محمود عبد المطلب

بور سعيد

81.

بهاء الدين محمد ابراهيم الأشعل

الاسكندرية

82.

محمود علي محمد السيد

دمياط

83.

محمد سيد شاكر دسوقي

الجيزة

84.

محمد محروس ابراهيم الخراشي

الاسكندرية

85.

محمد شعبان سليمان أبو عيطة

القليوبية

86.

عبد السميع محمد عبد السميع قاسم

كفر الشيخ

87.

محمد عبد الفتاح محمد وبيبي

شمال سيناء

88. محمد سمير محمد عبد الغني

الديوان العام

89.

محمد محمد محمود عبد الحليم

جنوب سيناء

90.

خالد أحمد توني علي

القاهرة

91.

طارق حسن شعبان شراريبي

الغربية

92.

محمد علي جمعة عفيفي

الفيوم

93.

عمرعمر حسن حسن عبد السميع

الجيزة

94.

صبحي عبد القادر محمد شرف

البحيرة

95. بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد

الأقصر

96.

محمود مصطفى لبيب محمد

الاسماعيلية

97.

أيمن كارم محمود أحمد

كفر الشيخ

98.

محمد أحمد يوسف أحمد

المنيا

99.

محمد بكري محمد أحمد

أسيوط

100.

خضر ابراهيم خضر حزين

المنيا

101.

أحمد جميل محمود عبد الحكيم

المنيا

102. علي محمد علي ابراهيم حسن

الشرقية

103.

محمد رمضان محمد معوض

بني سويف

104.

عبد القادر محمد عبد القادر محمد عبد القادر حافظ

المنوفية

105. شاكر فرج ابراهيم أبو حليمة

الغربية

106.

عزة مصطفى مجاهد علي محمد

الدقهلية

107. محمد صابر محمد فرغلي

القاهرة

108.

أحمد فوزي محمد الشاعر

الغربية

109. شيماء أبو بكر سعيد أبو بكر

القاهرة

110.

محمد مصلح السيد خضير

القليوبية

111.

عبد الله سليمان الطاهر سليمان

شمال سيناء

112.

مصطفى هاشم مصطفى فرغلي

أسيوط

113.

عبد الحليم جمال عبد العال سليم

الغربية

114.

محمد شوقي عبد الحفيظ رجب

الغربية

115.

احمد محمد علي علييه

البحيرة

116.

محمود احمد علي سيد

اسيوط

117.

خالد عبد الحميد السيد

الاسماعلية

118.

محمد مرسي عناني الحفني

مرسى مطروح.