إندونيسيا: مقتل 3 مدنيين فى اشتباكات بين قوات الأمن وانفصاليين شرقى البلاد

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قال المتحدث العسكري الإندونيسي إيكو داريانتو، اليوم الخميس، إن ثلاثة مدنيين بينهم طفل قتلوا وأصيب أربعة إثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وانفصاليين في منطقة بابوا شرقي البلاد.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية أن الحادث يأتي بعد نشر قوات أمنية إضافية لاستعادة الأمن في بابوا، في أعقاب سلسلة من المظاهرات منذ أغسطس الماضي، والتي نجمت عن مخاوف بشأن التمييز العنصري والعرقي.

وأوضح داريانتو أن تبادل إطلاق النار وقع عندما اشتبكت قوات الأمن مع الانفصاليين في بلدة إيلاجا بابوا الغربية.

وتشكل مقاطعتا بابوا وبابوا الغربية النصف الإندونيسي من شبه جزيرة بابوا، أما نصف شبه الجزيرة الآخر فهو دولة بابوا غينيا الجديدة.