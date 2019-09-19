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إغلاق 4 منشآت غذائية لعدم الترخيص ووجود خطر داهم بالدقهلية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:24 م
إغلاق 4 منشآت غذائية لعدم الترخيص ووجود خطر داهم بالدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية على غلق 4 منشآت غذائية مخالفة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم ، شملت مصنع وعدة مخابز، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري، ووقف حصة الدقيق المدعمة للمخابز المخالفة . 
 
جاء قرار المحافظ  بناءا على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي أشار إلى قيام لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بالمرور للمراقبة والتفتيش على عدد من المنشآت الغذائية شملت 3 مخابز بمركزي دكرنس وشربين ، ومصنع خل بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة ، ورصدها لبعض المخالفات من بينها عدم وجود ترخيص للمصنع، ومخالفة الاشتراطات الصحية ، ووجود خطر داهم بسبب رصد مواسير صرف صحي، وحمام مفتوح على صالة الإنتاج بالمصنع والمخابز . 
 
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على جميع منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ، ومتابعة جودة المعروضات،والتأكد من توافر شروط التداول والبيع ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
 

 


الدقهلية

غلق منشآت غذائية

مخابز

مسنع خل

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الدقهليه

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