إعلامى كويتي فى رسالة للسيسي: لا يهمك كلام الصغار كمل فى طريقك والشعب معاك

كتب محمود العمرى

فى رسالة تؤكد مدى الترابط والمحبة بين مصر والكويت، ودعم أبناء الوطن العربى، وإعلامه الوطنى للددولة وللرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى وجهها الإعلامى الكويتى محمد الملا، لأبناء الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا عبر برنامجه "ديوان الملا": "ولا يهمك ياريس من كلام الصغار والخونة وتدعمهم دول ليس لها تاريخ فى المنطقة ، مصر كبيرة فى عيوننا وشعبك كبير وكريم فى انجازاته، وكل مصرى شريف يفتحر أن رئيسه عبد الفتاح السيسى، ما تقوم به يا سيادة الرئيس انت ورجالك من ابناء مصر الشرفاء فى محاربة الارهابين هى اللبنة الأولى لتوفير الامن والتقدم فى الوطن" .

وأضاف الإعلامى الكويتى: " إن التطور فى كل المجالات دليل على النجاح ، وهو ما يتلمسه كل المصريين على ارض الواقع ، أما القنوات الاخوانجية التى يديرها الخونة كلهم فشلة، وعلى رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهم، ونسأل الإعلاميين الخونة ما رأيهم بالديكاتورية فى تركيا واعتقالات المستمرة للسياسيين وما تقوم به إيران فى المنطقة، لماذا لا نسمع انتقاداتكم لكل هذا".

وتابع :" يعلم المصريين الشرفاء أن القنوات الاخوانية ليس لها تأثير فى الشارع المصرى والوطن العربي، وقالها الرئيس السيسى أن الكل هيتحاسب ، وسيحاسب القضاء المصرى كل خائن ، كمل يا ريس فى طريقك وابنى مصر والشعب المصرى الطيب معاك"