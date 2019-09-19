إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

كتب عبد اللطيف صبح

بثت، اليوم الخميس، حسابات معادية لمصر على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، من بينها حساب للممثل المغمور والفنان الهارب محمد على، مقطع فيديو مفبرك، وضعوا عليه "اللوجو" الخاص بمؤسسة "فيتو" الصحفية من أجل إيهام البسطاء من المصريين بخروج تظاهرة ضد الدولة.

وأكدت صحيفة "فيتو" فى بيان لها، أنه لا علاقة لها بمقطع الفيديو المفبرك، الذى يأتى فى إطار حرب الشائعات التى تشنها دول وجماعات معادية لمصر، من بينها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الأشخاص الذين يوجهون إساءات ضد الدولة المصرية من الخارج، والمدعومين على ما يبدو من أجهزة مخابرات معادية لمصر.

كما أكدت "فيتو" أن المقطع المفبرك لا وجود له من الأساس على موقعها الإلكترونى، وأنه من صناعة لجان إلكترونية معادية لا تريد الخير لمصر، وأنه قد تم وضع اسم المؤسسة عليه.

واستنكر مجلس تحرير "فيتو" لجوء هذه الجماعات المعادية لمصر لهذا الأسلوب القذر في حرب الشائعات ضد الدولة المصرية، كما أكد أن "فيتو" تمارس دورها الإعلامى انطلاقا من مسئوليتها الوطنية، وأعربت عن تقديرها الكامل للجهود التى تقوم بها مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الجيش والشرطة.