"أيها الوطن الناكر للجميل.. لن أسلمك عظامى" رسالة بن على للتونسيين

كتب: أحمد علوى

نشرت نسرين بن على ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، عبارة والدها الأخيرة على صفحتها بموقع انستجرام، والتى قال فيها "أيها الوطن الناكر للجميل، لن أسلمك عظامى"، وذلك بعد ساعات من وفاة بن علي الذى اختار الإقامة فى المملكة العربية السعودية فى أعقاب ثورة 2011 وهروبه خارج البلاد.

وقال منير بن صالحة محامى الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن علي ، إن الرئيس الراحل أوصى قبل وفاته بعدم دفنه فى تونس، مشيراً إلى أنه اختار أن يتم دفنه فى المملكة العربية السعودية، وأن مراسم الدفن ستتم غداً الجمعة.

وأعلنت الخارجية التونسية مساء اليوم الخميس، وفاة زين العابدين بن علي فى المملكة العربية السعودية لتؤكد النبأ الذى تناقلته وسائل إعلام محلية قبل ساعات فى وقت تستعد فيه تونس للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة التى تجرى قبل موعدها نظراً لوفاة الباجى قايد السبسي.

ويعد زين العابدين بن علي ثانى رئيس لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة، حيث عين بن علي رئيساً للوزراء فى أكتوبر 1987 ثم تولى بعدها الرئاسة بشهر فى نوفمبر من العام نفسه، بعدما أعلن الرئيس بورقيبة أنه عاجز عن تولى الرئاسة.

وأعيد انتخاب زين العابدين بن علي بأغلبية ساحقة فى كل الانتخابات الرئاسية التي جرت فى البلاد قبل عام 2011، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

وبعد الثورة التى جرت فى عام 2011 ، والتى عرفت إعلامياً بـ"ثورة الياسمين"، اختار بن علي السفر إلى المملكة العربية السعودية التى أقام بها حتى توفى مساء اليوم.