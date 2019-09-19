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أمريكا تعتزم سحب وحجب أموال مخصصة لأفغانستان بسبب الفساد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:18 م
أمريكا تعتزم سحب وحجب أموال مخصصة لأفغانستان بسبب الفساد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستسحب حوالى 100 مليون دولار مخصصة لمشروع للبنية التحتية للطاقة فى أفغانستان وستحجب 60 مليون دولار أخرى من المساعدات وأرجع ذلك إلى الفساد وانعدام الشفافية.

 

وقال بومبيو فى بيان إن الولايات المتحدة ستكمل مشروع البنية التحتية لكنها ستفعل ذلك باستخدام "آلية خارج الميزانية" وانتقد أفغانستان "لتقاعسها عن إدارة الموارد الحكومية الأمريكية بشفافية".

 

وأضاف "نظرا لفساد محدد بالحكومة الأفغانية وسوء الإدارة المالية، تعيد الحكومة الأمريكية نحو 100 مليون دولار إلى وزارة الخزانة الأمريكية كانت مخصصة لمشروع ضخم للبنية التحتية للطاقة".

 

يأتى القرار بعد يوم من انتقاد السفير الأمريكى فى أفغانستان جون باس على تويتر هيئة المشتريات الوطنية فى البلاد لعدم موافقتها على شراء الوقود لتوليد الكهرباء.

 

واتهم سكان كابول الهيئة بتجاهل احتياج الناس للكهرباء إذ تعيش مناطق واسعة من المدينة دون كهرباء لأكثر من سبع ساعات يوميا هذا الشهر.


مايك بومبيو

أفغانستان

كابول

الولايات المتحدة

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