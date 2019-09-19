أحمد الحسينى وكيلاً لـ"تربية طنطا" للدراسات العليا

الغربية عادل ضرة

أصدر الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور أحمد محمد الحسينى هلال الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية للقيام بأعمال وكيل كلية التربية الدراسات العليا والبحوث.

وحصل "الحسيني" على الليسانس (التاريخ) - (جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية) - (جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (صحة نفسية)، (جامعة طنطا) عام 2002. وتدرج فى الوظائف العلمية، معيد فى 1993، مدرس فى 2002، استاذ مساعد فى 2012، ووصل إلى درجة أستاذ فى 2017 .