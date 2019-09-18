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5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:00 ص
5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء
فاطمة ياسر

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حلم الوصول للوزن المثالى يعد من أهم الأمور التى يسعى إلى تحقيقها العديد من الأشخاص، ولكن هناك بعض العادات اليومية التى يقوم باتباعها الأشخاص وتسبب لهم ثبات الوزن، وهذه الأشياء سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline" الطبى.

-نجد أن بعض الأشخاص متبعى الحميات الغذائية يتجاهلون تناول وجبة الإفطار، وهذا الأمر يتسبب فى ثبات الجسم وعدم قدرتهم على حرق الدهون، ولذا عليك تناول وجبة الإفطار يوميا غنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

-الإكثار من تناول الأطعمة قليلة السعرات الحرارية أو ما يطلق نوعية رجيم الكميائى، وهذا الأمر بالفعل يتسبب فى فقدانك نسبة كبيرة من وزنك، ولكن سرعان ما يتسبب فى زيادته مرة أخرى عند عدم اتباعه.

-قلة تناولك لخضروات يتسبب فى ثبات وزنك بشكل كبير، فهى غنية بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، والتى تساهم بشكل كبير فى القضاء والتخلص من الوزن الزائد، ولذا عليك تناول طبق يوميا من السلطة الخضراء.

-عدم أو قلة تناول الماء من أبرز أسباب ثبات الوزن، ولذا عليك تناول 2 لتر يوميا للتخلص والقضاء على الوزن الزائد.

-من المعتقدات الخاطئة أن تناولك للسكريات يتسبب فى زيادة وزنك هذا بالفعل يحدث ولكن عندما تفرط فى تناول السكريات، ولذا عليك تناول الفواكه يوميا فهى تمد جسمك بالعديد من العناصر التى يحتاجها من السكر.


ثبات الوزن

اسباب ثبات الوزن

لماذا يحدث ثبات الوزن

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