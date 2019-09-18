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300 درهم حد أدنى فى مخالفة تجاوز السرعة بأبوظبى خلال الشبورة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:51 م
300 درهم حد أدنى فى مخالفة تجاوز السرعة بأبوظبى خلال الشبورة الضباب بالامارات
محمد عبد المجيد

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حددت شرطة أبوظبى، سرعة المركبات خلال تقلبات الأحوال الجوية وتشكّل الضباب المتوقع فى الأيام المقبلة، بـ 80 كم فى الساعة، لافتة إلى تطبيقها لمخالفة تجاوز السرعة المقررة بعد تعديلها بـ 300 درهم عن التجاوز بـ 20كم/‏‏‏س وتتضاعف مع زيادة السرعة.
 
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أفاد مدير مركز المدينة الآمنة فى القيادة العامة لشرطة أبوظبى الرائد أحمد سرور الشامسى، بأن منظومة المدينة الآمنة تتضمن أنظمة أمنية ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعى، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تتفرد عالمياً بتقنية تعديل سرعات الطريق إلكترونياً من خلال إعادة ضبط الرادارات الطرقية عبر المركز بدون الحاجة لأى إجراءات يدوية.
 
وأضاف، أنه باستخدام أنظمة الاستشعار والبث والإرسال فى حال الظروف الجوية المتقلبة، وانعدام الرؤية يتم بث رسائل إلكترونية تحذيرية على الشواخص المرورية والأبراج الذكية فى طرقات الإمارة لإعلام مستخدمى الطريق بتغير السرعة إلى 80 كم فى الساعة.
 
ويرسل المركز، رسائل نصية تحذيرية عبر منظومة الإنذار المبكر من خلال الهواتف الذكية لقادة المركبات، تعلمهم بتأثر الرؤية الأفقية بسبب الأحوال الجوية وتقلبات الطقس التى تشمل الضباب، الأمطار، الغبار والرياح، إلى جانب بث الرسائل التحذيرية على الأبراج الذكية طول الطريق قبيل إعادة ضبط الرادار.
 
وأوضح الشامسى، أن قرار إعادة ضبط السرعات أثناء تقلبات الطقس، ارتكز على دراسات مستفيضة لمؤشرات تكرار الحوادث، مؤكداً أن التحكم بالسرعة يعد من أكثر الإجراءات الفاعلة لخفض الحوادث المرورية على الطرقات.
 
وتصل غرامة مخالفات السرعة، بحسب اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادى إلى 3000 درهم، لمتجاوزى السرعة المقررة بما يزيد على 80 كم/‏‏‏س، كما تسجل 23 نقطة سوداء وحجز المركبة 30 يوماً.
 
من جانبه، توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية تشكل ضباب على بعض المناطق فى أبوظبى صباح غد الخميس، لافتاً إلى أن طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً ومغبراً قليلاً شمالاً وشرقاً، وسيكون رطباً غرباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً.
 

الامارات

ابوظبى

شرطه ابوظبى

مخالفات السرعه

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