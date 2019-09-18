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وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات بالقوات المسلحة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:51 م
وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات بالقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدداً من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات ، والذى يأتى فى إطار خطة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.
 
وألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ علي مقدسات الوطن ، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.
 
واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار من الجيش والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لتظل مصر هى الكتلة الصلبة التى تحفظ أمن وإستقرار المنطقة ، كما نقل القائد العام لمقاتلى القوات الخاصة تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس .
 
وأكد القائد العام أن القوات المسلحة كانت وستظل درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصون ويحمى مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار ، مشيراً إلى أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في آداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة.
 
وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية ، كما استمع لأرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات ، معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومى.
 
وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن مقاتلى القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات ، مؤكداً أن القوات المسلحة مستمرة فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء بالتزامن مع دعم جهود وخطط التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات .
 
وجدد مقاتلوا القوات الخاصة العهد مع القائد العام علي التضحية والفداء والوفاء بكافة المهام والواجبات التي تسند إليهم من أجل حماية الوطن ، وأن يظل أمن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها أمانة فى أعناق رجال القوات المسلحة،وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .
 

وزير الدفاع

القوات المسلحه

الجيش المصرى

الصاعقه

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