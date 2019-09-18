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وزير الدفاع الكورى الجنوبى: الهجوم على أرامكو يضر بأمن الطاقة فى العالم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:56 م
وزير الدفاع الكورى الجنوبى: الهجوم على أرامكو يضر بأمن الطاقة فى العالم أرامكو
سول(أ ش أ)

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أعرب وزير الدفاع الكورى الجنوبى "جونج كيونج-دو"، عن أسفه وقلقه إزاء تعرض منشآت نفطية سعودية (أرامكو) لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيّرة مؤخرًا.

جاء ذلك خلال التهنئة التى أدلى بها وزير الدفاع فى حفل الاستقبال الذى أقامته سفارة السعودية فى سول، احتفالًا بالذكرى الـ89 لليوم الوطنى، وذلك حسبما ذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقال "كيونج - دو": "إن هذا الهجوم ينطوى على تهديد خطير للبنية التحتية الرئيسة للطاقة عالميًا، وهو عمل طائش يضر بأمن الطاقة فى العالم والاستقرار الإقليمى"، معربًا عن أمله فى أن تتغلب السعودية على هذه الأزمة بصورة جيدة مع معالجة الأضرار بأسرع وقت ممكن.

وأكد أهمية التعاون بين البلدين فى صناعات الدفاع والأسلحة كونهما دولتان تسعيان لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط وشمال شرق آسيا، منوهًا بأن امتلاك القوة مهم فوق كل شىء فى المجتمع الدولى.

وأشار "جونج كيونج - دو" إلى أن التعاون فى الدفاع الوطنى وصناعة الدفاع من شأنه أن يحافظ على مصدر الطاقة.

 

 

 


كوريا الجنوبيه

منشات نفطيه بالسعوديه

اليوم الوطنى بالسعوديه

ارامكو

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