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نقيب الإعلاميين: 520 جنيها رسوم التجديد السنوى و1570 عند القيد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:17 ص
نقيب الإعلاميين: 520 جنيها رسوم التجديد السنوى و1570 عند القيد طارق سعده نقيب الاعلاميين
كتب محمد السيد

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قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن رسوم الحصول على عضوية النقابة للعاملين فى التليفزيون الرسمى تبلغ 1570 جنيها، بينما رسوم قيد العاملين فى الفضائيات الخاصة تبلغ 1590 جنيها.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أن مدة تصريح مزاولة المهنة 6 أشهر، وأن قيمته 2% من قيمة العقد، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك عقد فـ10%  بحد أقصى فى العام، وأن رسوم التجديد السنوى تبلغ 520 جنيه سنويا.

يذكر أن نقيب الإعلاميين، أكد سابقا أن عدد العضويات بالنقابة وصلت 1700 عضوية، مضيفا أن النقابة تسير بخطى سريعة فى استخراج التصاريح وأن عدد المتقدمين للحصول على تصاريح بلغوا 30 متقدم.

وذكر طارق سعدة أن النقابة اعتمدت 6 ممن تقدموا للحصول على تصاريح مزاولة مهنة من بينهم مدحت شلبى، كريم شحاتة، عمرو الليثى،  تامر أمين، مشيرا إلى أن النقابة تعمل طوال الأسبوع لاستخراج كارنيهات العضوية وأداء القسم .


نقابة الاعلاميين

طارق سعدة

الاعلاميين

تصاريح مزاولة المهنة

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