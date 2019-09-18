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نائب العليا للانتخابات بتونس لـ"اليوم السابع": النتائج قابلة للطعن حتى الغد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:21 م
نائب العليا للانتخابات بتونس لـ"اليوم السابع": النتائج قابلة للطعن حتى الغد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
كتبت إيمان حنا

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قال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نتائج الجولة الأولى رسمية لكن مازالت أولية كونها قابلة للطعون أمام المحكمة الإدارية حتى يوم غد الخميس.
 
وأكد أن فوز قيس سعيد ونبيل القروى فى الجولة الأولى لم يكن مفاجأة بل جاء متسقا مع استطلاعات رأى أجريت بتونس فى مايو ويونيو الماضيين من قبل مراكز استطلاع رأى فى تونس.
 
وفى تفسيره للنتائج، قال بوعسكر إن الناخب التونسى قام بنوع من "التصويت العقابى" تجاه النخبة السياسية التى حكمت تونس منذ ثورة الياسمين فى 2011 وحتى الآن، فجاء اختياره لاثنين من المرشحين بعيدان تماماً عن عالم السياسة تعبيرا عن غضبهم وعدم رضائهم عن أداء من كانوا فى السلطة الحاكمة طوال هذه المدة.
 
وأكد بوعسكر، أن الجولة الثانية للانتخابات متوقع لها أن تكون فى 6 أكتوبر ولن تتجاوز 13 أكتوبر، وفى حال كانت فى الساد من أكتوبر فإنها ستتزامن مع انطلاق الانتخابات التشريعية، مشيرا أن النسبة الأكبر من المشاركين فى التصويت بالجولة الأولى كانت من الشباب .
 
وأضاف بوعسكر، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادقت خلال اجتماع مجلسها على محاضر الفرز والتجميع التى وردت إليها، وتم التأكد بدقة من احترام المترشحين اللذين يحتلان المرتبين الأولى والثانية القوانين الخاصة بالحملات الانتخابية قبل إعلان النتائج الرسمية.
 
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس برئاسة نبيل بفون، قد أعلنت رسميا عن نتائج الجولة الأولى تمت فى 33 دائرة بداخل وخارج تونس، فى ندوة صحفية عقدت أمس، وقد أعلنت أن قيس سعيد جاء فى المركز الأول ضمن قائمة المرشحين بنسبة 18.4% يليه نبيل القروى بنسبة 15.58% ثم عبد الفتاح مورو بنسبة 12.88% فى المركز الثالث.
 
 
 

تونس

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العليا للا نتخابات بتونس

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