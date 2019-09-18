موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها مداهمة قوات الأمن خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو، مما أسفر عن مقتل 9 متطرفين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن التقدير لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة الهامة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية.

أعلنت وزارة الإسكان، طرح مرحلة جديدة من مشروعى، "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

عُقدت اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، جلسة المُباحثات الموسعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية، من الجانب المصرى، ووفد وزارى سُودانى ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء السودانى إلى مصر.

ضربة أمنية جديدة وجهتها الأجهزة الأمنية للعناصر المتطرفة، فى إطار حربها على الإرهاب والعناصر المتورطة فى اغتيال رجال الأمن والشخصيات العامة، حيث لقى 9 عناصر إرهابية مصرعهم، عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم قيادي حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم"، ويحمل اسما حركيا "خلف الدهشوري"، والمتورط فى حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة "عادل رجائى"، واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية.

الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدداً من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات ، والذى يأتى فى إطار خطة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

أعلن أهل التصوف تجديد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والثقة فى الجيش والشرطة، مؤكدين فى ختام مؤتمرهم السنوى، على دعمهم لاستقرار الدولة والوقوف بجانبها لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2020 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من 25/9/2019.

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 18-9 2019 ، تراجعا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر 682 جنيها للجرام.

حولت إدارة أوقاف دمياط منبر مسجد الرحمة التراثى برأس البر، إلى حطام ملقى خارج المسجد بعد توفيرها منبر آخر بديل له من الرخام، ما أثار استياء رواد المسجد الذين انتقدوا الإدارة لعدم تقديرها لقيمة الأثر وتاريخ المنبر الذى مكث بالمسجد لسنوات طويلة.

قال العقيد تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع السعودية، إن إيران تقف وراء هجمات منشأتى النفط لشركة أرامكو، موضحا أنه تم استخدام صواريخ "كروز" والطائرات المسيرة من دولة إيران، خاصة ان الاعتداء تم من خلال الشمال، وليس من الجنوب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، إنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين، "بتكثيف شديد للعقوبات"، المفروضة على إيران في ظل تصاعد للتوتر بين البلدين.

أعلنت القوات الجوية الإسبانية، أن طائرة عسكرية خفيفة سقطت فى البحر قبالة الساحل الجنوبى الشرقى للبلاد اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل الطيار وأحد المتدربين.

فى حالة نادرة الحدوث، أصيب رجل هندى بمرض غريب، حيث نما له قرن فى رأسه بطول 10 سم تقريبا، تتكون من مادة الكيراتين التى تنمو فى الأظافر.

كشفت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق علي اسم المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى تمت إقالته مؤخرا عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين.