مفيش أمطار والرطوبة مستمرة.. تعرف على توقعات الطقس لنهاية الأسبوع

كتب محمود راغب

انتهاء فرص سقوط الأمطار، واعتدال درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية ، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة، أبرز توقعات خبراء هيئة الأرصاد لحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- انتهاء فرص الأمطار على كافة أنحاء الجهمورية لنهاية الأسبوع

2- درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها حتى نهاية الإسبوع الجارى

3- تشهد حرارة الجو ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة

4- درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 33 و 34 درجة حتى نهاية الأسبوع

5- لازالت هناك فرص لتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر مما يقل نسب الرؤية على الطرق.

6- نسب الرطوبة لازالت مرتفعة وتتراوح بين 80 و 85 % بالقاهرة

7- اعتدال درجات الحرارة يقلل من احساسنا بارتفاع الرطوبة

8- مناشدات للسائقين القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة بسبب الشبورة

9- نصائح للتلاميذ المتوجهين للمدارس الالتزام بأماكن عبور المشاه والحذر أثناء عبور الطرق السريعة بسبب الشبورة

10- يسود طقس لطيف على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية

11- الطقس سيكون مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

12- توقعات بطقس حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

13 - تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية

14- الرياح معتدلة تنشط جنوب سيناء والبحرالأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية





