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مفيش أمطار والرطوبة مستمرة.. تعرف على توقعات الطقس لنهاية الأسبوع

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:00 ص
مفيش أمطار والرطوبة مستمرة.. تعرف على توقعات الطقس لنهاية الأسبوع أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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انتهاء فرص سقوط الأمطار، واعتدال درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية ، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة، أبرز توقعات خبراء هيئة الأرصاد لحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- انتهاء فرص الأمطار على كافة أنحاء الجهمورية لنهاية الأسبوع

2- درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها حتى نهاية الإسبوع الجارى

3- تشهد حرارة الجو ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة

4-  درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 33 و 34 درجة حتى نهاية الأسبوع

5-  لازالت هناك فرص لتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر مما يقل نسب الرؤية على الطرق.

6-  نسب الرطوبة لازالت مرتفعة وتتراوح بين 80 و 85 % بالقاهرة

7- اعتدال درجات الحرارة يقلل من احساسنا بارتفاع الرطوبة

8- مناشدات للسائقين القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة بسبب الشبورة

9- نصائح للتلاميذ المتوجهين للمدارس الالتزام بأماكن عبور المشاه والحذر أثناء عبور الطرق السريعة بسبب الشبورة

10- يسود طقس لطيف على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية

11- الطقس سيكون مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

12- توقعات بطقس حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

13 -  تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية

14- الرياح معتدلة تنشط جنوب سيناء والبحرالأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية


 

 


الارصاد

الطقس

درجات الحراره

ارتفاع درجات الحراره

حاله الجو

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