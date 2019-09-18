مستشفيات الشرقية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال مصابى موسم السحابة السوداء

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات، مواجهة مخاطر السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز هذا العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المصابة والتأكد من توافر العلاج اللازم لهم.

وذكر بيان، إنه تنفيذا لخطة وزارة الصحة للإستعداد لمواجهة مخاطر السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز خلال أشهر "سبتمبر- أكتوبر- نوفمبر"، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج أثار ومخاطر السحابة السوداء وجاهزية أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومستشفى الأحرار التعليمى والتأمين الصحى ومستشفيات جامعة الزقازيق بالتنسيق مع الأسعاف لإستقبال الحالات المصابة من إنبعاث دخان حرق قش الأرز.

يذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام تبلغ 275 ألف 542 فدان بنطاق دائرة المحافظة،وأنه جارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريرالمحاضر وفرض الغرامات الفورية على المخالفين لمواجهة التلوث البيئى والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وتم تحديد عدد 43 موقع لتجميع قش الأرز حتى الآن بجميع مراكز المحافظة بالإضافة إلى إستخدام 297 معدة وجرار لكبس ونقل قش الأرز من الأراضى الزراعية لأماكن التجميع ، مع صرف 50 جنيهاً مكافأة للطن لمن يقوم بتسليم قش الأرز لمواقع التجميع تشجيعاً للفلاحين على عدم حرق قش الأرز.