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مستشفتان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:00 ص
مستشفتان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر مستشفى إسنا القديمة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحة بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، بأنه يجرى العمل على قدم وساق لتجهيز مستشفى إسنا الجديدة والقديمة و8 وحدات صحية لتكون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، المقرر انطلاقها فى مطلع يناير المقبل 2020، وذلك ضمن المرحلة الأولى التى تشمل الأقصر وقنا وأسوان.

وأضاف مدير إدارة إسنا الصحية لـ"اليوم السابع"، أنه جرى على مدار اليومين الماضيين معاينة مقر مستشفى إسنا القديمة والمبنى الجديد لمستشفى إسنا التخصصى المقرر افتتاحها قريباً، كما تمت معاينة الوحدات الصحية التى ضمن ما يلى: "وحدة القرايا ووحدة العضايمة ووحدة الكيمان ووحدة النجوع بحرى ووحدة توماس 3 ووحدة القرية ووحدة الحلة ووحدة زرنيخ ووحدة المعلا"، وغيرها من الوحدات لمعاينة المبانى على الطبيعة وإعداد ملف متكامل عنها بكافة البيانات الخاصة بكل مستشفى ووحدة صحية، حيث أشرف على المعاينات لجنة من الإدارة الصحية بإسنا ولجنة من وزارة الصحة.

وكان قد كلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، مسئولى المستشفيات والإدارات الصحية وفرقًا من مدخلى البيانات والموارد البشرية ومراقبى العهد والصيادلة ومسئولى الجودة، بالبدء فى تجهيز قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على مستوى محافظة الأقصر.

وقال مديرية الصحة بالأقصر، أنه يجرى حالياً تقديم كافة الدعم والتجهيزات للمستشفيات التى جرى اختيارها لتكون ضمن المنظومة، وهى مستشفيات "الأقصر الدولى، الأقصر العام، إسنا، أرمنت، العديسات، البياضية"، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة، حيث إن التجهيزات تشمل إعداد منظومة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة تفاصيل المستشفيات من طاقة بشرية ومعدات موجودة وأجهزة ناقصة، حيث إنه من المنتظر البدء التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل 2020.


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