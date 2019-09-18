مدرسو باروط التجارية ببنى سويف يغسلون مدرستهم فى بنى سويف قبل بدء الدراسة

بنى سويف هانى فتحى

قام مدرسى مدرسة باروط التجارية بنات، التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية بتنظيف وغسيل المدرسة وفصولها.

وتبنى مدرسى المدرسة، مبادرة لتنظيف وتحميل وغسيل كافة طوابق المدرسة البالغة خمسة طوابق ،حيث قام المدرسين باستخدام خراطيم المياه والمساحة بعملية تنظيف وغسيل فصول المدرسة ،التى تتجاوز العشرون فصلا ، حيث شهدت المدرسة منذ الصباح الباكر قيام المدرسين بالعمل داخل الفصول الموجودة فى الطوابق الخمسة للمدرسة

وقال رفعت محمود كبير معلمين المدرسة وتقدمهم سنننا، أنه وزملاؤة المعلمين تبنى فكرة نظافة وغسيل وتجميل المدرسة بأنفسهم، لمساعدة العمال المؤقتين بالمدرسة والبالغ عددهم اثنين فقط .

وأضاف رفعت محمود ،أن المدرسين قامو بتقسيم العمل عليهم ،فالبعض استخدم خرطوم المياه والبعض استخدام المكانس اليدوية لإزالة الأتربة، والآخر استخدام المساحات لتنظيف فصول المدرسة العشرين.

وأكد محمود هندواى مدير إدارة المدرسة ،أن فكرة نظافة الفصول والمدرسة جاءت رغبة من المدرسين فى عملية التجميل ،حتى تكون الفصول مهيئة العملية التعليمية وخاصة مع اقتراب العام الدراسى الجديد.

وأثنى مدير. المدرسة على مجهود المدرسين ورغبتهم النابعة منهم شخصيا لتقديم شىء لمدرستهم التى يقضون بداخلها فترة كبيرة وكذلك تكون بمثابة هدية من أسرة المدرسة للطالبات.

تنظيف المدرسة

مدرسون باروط التجارية يغسلون ويجملون مدرستهم فى بنى سويف



مدرسون باروط التجارية يغسلون ويجملون مدرستهم فى بنى سويف



مدرسون باروط التجارية يغسلون ويجملون مدرستهم فى بنى سويف