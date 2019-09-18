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مدرسة خليجية تفصل طالبة بسبب شكلها المثير للهلع

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:56 م
مدرسة خليجية تفصل طالبة بسبب شكلها المثير للهلع الطفلة
وكالات الأنباء

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رفعت أسرة طالبة سعودية تعانى من متلازمة "كولن" شكوى لوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان ضد مدرسة بالرياض، لفصلها الطالبة بعد أسبوع واحد من انطلاقة العام الدراسى الجديد بسبب تشوه فى وجهها.

 

وطبقا لوالدة الطفلة فإن مسؤولة مسار الدمج قررت فصل ابنتها "لولوة" التى تدرس في الصف الثالث الابتدائى مبررة قرارها أن "شكل الطفلة" يثير هلع الطالبات والمعلمات.

 

وأضافت والدة الطفلة، وفق ما نشرته صحيفة عكاظ، أن مسؤولة الدمج التي تحمل شهادة الدكتوراه في التربية الخاصة تطاولت عليها بالتجريح اللفظي وقالت (ابنتك ليس لديها عيون وآذان... والمعلمات غير متقبلات لحالتها).

 

وشرحت الأم حالة طفلتها بالتأكيد أنها تعاني من تشوه بسيط في العينين والأذن ولا تعاني من أي إعاقة عقلية ومتفوقة في دراستها ودرست الصف الأول والثاني ابتدائي في لندن بمدارس دمج هيأت لها كافة العوامل المساعدة.

 

وأشارت إلى أن تصرف مسؤولة الدمج في المدرسة تسبب في أذى نفسي للطالبة وللأسرة برغم أنهم سددوا كافة الالتزامات المالية العالية للمدرسة لتعليم ابنتهم.

 

من جانبه حسم وزير التعليم السعودى الدكتور حمد آل الشيخ، شكوى الطالبة المصابة بمتلازمة "تريشر كولينز" لولوة بنت محمد الفريح، بمعالجة وضعها بتسكينها في إحدى المدارس الأهلية ومباشرتها الدراسة وفق رغبة والديها، واستثنائها من الاشتراطات الخاصة بالقبول تقديراً لوضعها.

 

ولفت إلى أن المدرسة (وفق إفاداتها) صرحت بعدم توفر اختصاصين لديهم في التعامل مع المتلازمة أدى لتخوفهم من قبولها وإمكانية تقديم الدعم والمساندة لها، ولم تسمح المدرسة بالتسجيل المبدئي للطالبة، مع إعطائها محاولة لاندماجها وتقبلها يومي الأحد والاثنين الماضيين، ومع المتابعة تبين لهم صعوبة دمجها للأسباب المذكورة مع تخوف من تعرضها للأذى النفسي وإبلاغ والدتها بذلك.


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فصل طالبة

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