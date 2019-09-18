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محمد على واكل حقوق اللى بيشتغلوا معاه وسكران على طول .. مورد عمال يفضح المقاول الهارب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:39 م
محمد على واكل حقوق اللى بيشتغلوا معاه وسكران على طول .. مورد عمال يفضح المقاول الهارب مقاول أنفار يفضح الهارب محمد على
كتب: عزوز الديب _ هيثم سلامة

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مفاجأة من العيار الثقيل كشفها مورد الأنفار حسن مصطفى السيد ياسر، عن الهارب محمد على، حيث كشف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المقاول الهارب بإسبانيا، قبل أن يخرج من مصر استولى على أموال العمال والأنفار وهرب بها، دون أن يسدد مستحقات هذه العمالة البسيطة، والتى تتمثل فى مبالغ بسيطة جدا بالنسبة له، لكنه قام بالنصب عليهم وأكل حقوقهم وحقوق غيرهم.

وأوضح أن الهارب لم ينصب عليه فقط، بل استولى على أموال مجموعة أخرى من المقاولين الذين عملوا معه على مدار سنوات فى مشروعات عديدة.

وقال حسن، إنه عمل مع الهارب محمد على منذ أكثر من 5 سنوات وكانت بداية العمل فى مستشفى الجلاء بطريق صلاح سالم ثم أحد الفنادق، والعديد من المشروعات الأخرى.

وأضاف، أنه يقوم بتوريد العمالة والتى تعمل فى إزالة الردم وأعمال التشوين، وكان المقاول الهارب محمد على يأتى إلى الموقع بسيارته الفرارى أو الجيب، وكان ليس له أى علاقة بسير العمل، ويركز فقط فى التمثيل وفيلمه البر التانى، وكان يأتى فى حالة سُكر ولا يدرى بما يقوله. 

وأوضح، حاولنا أكثر من مرة المطالبة بحقوقنا، وكنا نحاول مقابلته فى الإدارة بالشركة، ولكنه كان يقوم بالتهرب، على الرغم من وجود سيارته أسفل المبنى، ونحن نعلم ومتأكدين أنه بالفعل موجود، مشيرا أنه ليس فقط المتضرر لكن هناك مقاولين آخرين متضررين فى مبالغ كبيرة جدا.

 


مقاول أنفار

محمد على

المقاول الهارب محمد على

الهارب محمد على

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