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مايا مرسى: لبنى هلال أول سيدة عربية تتولى منصب سفيرة بالتحالف الدولى للشمول المالى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:55 م
مايا مرسى: لبنى هلال أول سيدة عربية تتولى منصب سفيرة بالتحالف الدولى للشمول المالى لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الدكتورة لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزى لاختيارها  كسفيرة لإدماج النوع الاجتماعى بالتحالف الدولى للشمول المالى (AFI) من بين 11 سفير من مؤسسات متنوعه لجهودهم الرامية إلى دعم المزيد من التنوع بين الجنسين وسد الفجوة المالية بين الجنسين ، خلال منتدى السياسات العالمية (GPF)لعام 2019 .

 وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ فخرها وسعادتها باختيار الدكتورة لبنى هلال فى هذا المنصب الهام لجهود البنك المركزى المصرى فى سد الفجوة بين الجنسين في الإدماج المالى وتعزيز الشمول المالى ، لتصبح أول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، مؤكدة أنها من القيادات النسائية المتميزة المشهود لها بالكفاءة والجدية والمهارة فى العمل ، مشددة على أنها نموذج مشرف و مبعث فخر لجميع المصريات، ومازالت تعمل جاهدة لرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية .

وفى سياق أخر أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بقرارات الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية التى تشترط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيده فى البورصة المصرية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية .

ووجهت مرسى الشكر إلى الدكتور محمد عمران لإيمانه بقدرات المرأة المصرية فى جميع المهام التى توكل اليها وحرصه على تمثيلها فى مجالس إدارة الشركات المقيده في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ، مؤكدة أن هذه القرارت تعد خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة المصرية، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ،المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الدراسات أثبتت أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل ومعدلات نمو أكبر.

جدير بالذكر أن قرارات الدكتور محمد عمران تحمل رقمي (123 و 124) لسنة 2019 وتتضمن تعديلاً فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

 


القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

البنك المركزى

الرقابه الماليه

تمكين المراه

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