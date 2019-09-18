سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ليبرمان يدعو لتشكيل حكومة وحدة فى إسرائيل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:20 ص
ليبرمان يدعو لتشكيل حكومة وحدة فى إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلى السابق أفيجدور ليبرمان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا وزير الدفاع الإسرائيلى السابق أفيجدور ليبرمان إلى تشكيل حكومة وحدة بعدما أظهرت استطلاعات آراء الناخبين عدم وجود فائز واضح فى الانتخابات البرلمانية التى جرت الثلاثاء.

 

وقال ليبرمان، الذى من المحتمل أن يلعب دورا مؤثرا فى تشكيل الحكومة القادمة، أمام حشد انتخابى فى القدس "لدينا خيار واحد فقط هو حكومة وطنية ليبرالية موسعة تضم (أحزاب) إسرائيل بيتنا وليكود وأزرق أبيض".

 

وحزب أزرق أبيض يقوده بينى جانتس. بينما يتزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزب لبكود ويقود ليبرمان حزب إسرائيل بيتنا اليميني.


ليبرمان

إسرائيل

الكنيست الإسرائيلى

تشكيل حكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استطلاعات للرأى تظهر تقاربا شديدا فى نتائج انتخابات إسرائيل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:22 م

ترامب.. الحاضر الغائب فى انتخابات الكنيست.. صحيفة أمريكية تؤكد دعم الرئيس الأمريكى لـ"نتنياهو".. "USA Today": الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل أول القرارات.. والصمت حول مخططات "غور الأردن" أبرز مواقف التأييد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:28 م

إسرائيل تنتخب الكنيست.. القضية الفلسطينية فى مرمى برامج المرشحين.. نتنياهو يأمل فى الوصول لـ"ولاية جديدة" ويعد الإسرائيليين بالتوسع فى الاستيطان.. وتوقعات بتشكيل حكومة يمينية.. وإعلان النتائج الأولية غدا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:30 م

الخارجية الفلسطينية: انتخابات إسرائيل شأن داخلى يلقى بظلاله على فرص حل الصراع

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:55 م

بوتين يعتزم زيارة إسرائيل فى يناير 2020

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة