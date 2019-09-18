ليبرمان يدعو لتشكيل حكومة وحدة فى إسرائيل

رويترز

دعا وزير الدفاع الإسرائيلى السابق أفيجدور ليبرمان إلى تشكيل حكومة وحدة بعدما أظهرت استطلاعات آراء الناخبين عدم وجود فائز واضح فى الانتخابات البرلمانية التى جرت الثلاثاء.

وقال ليبرمان، الذى من المحتمل أن يلعب دورا مؤثرا فى تشكيل الحكومة القادمة، أمام حشد انتخابى فى القدس "لدينا خيار واحد فقط هو حكومة وطنية ليبرالية موسعة تضم (أحزاب) إسرائيل بيتنا وليكود وأزرق أبيض".

وحزب أزرق أبيض يقوده بينى جانتس. بينما يتزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزب لبكود ويقود ليبرمان حزب إسرائيل بيتنا اليميني.