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"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:13 ص
"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة فساتين زفاف
كتب عبد اللطيف صبح

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حدد قانون حماية المستهلك عدد من الحالات التي تمنع إعادة السلعة أو استرداد ثمنها، حيث منحت المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

 

واستثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

 

  1. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد
  2. إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع
  3. إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك
  4. إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات
  5. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها
  6. إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها
  7. الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها

استراداد قيمة السلع

استرجاع السلع

سياسة الاستبدال والاسترجاع

حماية المستهلك

اليوم السابع بلس

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