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"كوم النور" أشهر قرى إنتاج التمر بالدقهلية..النخل يدخل فى الميراث ويوزع بالشرع

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:01 ص
"كوم النور" أشهر قرى إنتاج التمر بالدقهلية..النخل يدخل فى الميراث ويوزع بالشرع "كوم النور" أشهر قرى إنتاج البلح بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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تعد قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من أشهر القرى والمعروفة بإنتاج التمور بالمحافظة، وقد اكتسبت القرية شهرة واسعة فى هذا المجال لعدة أسباب، من بينها جودة التمر العالية، وعمل عائلات كاملة والاهتمام بمهنة إنتاج التمر وجمعه، ومراعاة النخل والحفاظ عليه من الأمراض والتقليم المستمر، حيث يبدأ عمليات الجمع فى شهر سبتمبر من كل عام، ولكن قبل ذلك تكون هناك تجهيزات كبيرة للنخل استعدادا لاستقبال محصول جيد يكتسب سمعة جيدة فى الأوساط.

وتقول وردة قدور إحدى أهالى القرية، أن الأجداد بالقرية كانوا يهتمون بزراعة النخيل ويعرفون أصول زراعته، حتى أصبحت مصدر دخل لكثير من العائلات، وتطور الأمر بعد إن أصبح النخل ثروة تدر عائد لأصحابه، فأصبح يوضع فى توزيع الميراث ويقسم النخل على أفراد الأسرة الواحدة على حسب الشرع الذكر ضعف الانثى، وتحول النخل بعد ذلك كأصول قابلة للبيع والشراء، وله حسابات وأسعار على حسب نوع التمر وجودته وأماكن زراعته.

ويقول أحمد أبو على مدرس بالمعاش، إن الاهتمام بالنخل فى القرية وعمل النخالين المستمر الذى أدى إلى رفع جودة التمر مما اكسبه شهرة جيدة وسط المراكز المختلفة، حتى أصبح عنوان الجودة هو تمر كوم النور، وأدى ذلك إلى عمل بعض العائلات بمهنة النخالين، مضيفا إن هناك عائلات تمتلك من نخلة إلى 50 وأكثر وتعد ذلك هو مشروعهم ورأس مالهم مثل عائلة فنا .

و يقول أحمد على "نخال"، إن عمل النخال هام جدا ودونه تموت النخله فعمله بمثابه قبلة الحياه للنخلة، وأبدا عملى بأن أحمل على كتفى أدواتى اليدوية من حبل المطلع والسكين ( المقلم)، وشيكارة بلاستيك بها "كيزان الطلع" أعدها من قبل، اقوم خلالها بوضع حبوب اللقاح فى إناث النخيل.

وأوضح إن شجر النخيل يحتاج لعمل كثير فيتم تقليمه وتطعيمه ورعايته المستمرة، ولا يصعد النخل الا المتمكن والمدرب لان من الممكن إن اعمل فى النخلة من 3 إلى 4 ساعات وأحصل على مبالغ تتراوح من 25 جنيها إلى 250 جنيه فى النخلة الواحدة حسب الشغل المطلوب بمعنى إن الهزة ب 25 جنية للمرة الواحدة، كما أقوم بالتقليم وبالتلقيح الطرح ب 250 جنيه، وتقويس عرجون البلح المثمر للأسفل بواسطة أحبال مخصوصة تسمى " صوله " وذلك للحفاظ على البلح وحتى نستطيع هزه وإنزال الثمار ولإمكانية رشها بالمبيدات إذ ظهر فيه آى مرض.

واستكمل: "النخل أنواع فبالنسبة للنخل الحيانى يطرح بعد 5 إلى 6 سنوات والثمار لونها أحمر وبعد ذلك يدكن لونها وهى على الشجرة وأقوم بالهز بظهر الايد حتى تتفتح النخلة الحيانى، ثم استطيع إن أرى الثمار الحمراء التى نضجت وانزل الثمار السمراء من النخلة وكل 2 إلى 4 ايام اصعد اهزها بحيث الا تكون الثمار خضراء فلا استطيع لمسها وهى خضراء حتى " لا تكرمش" ثمرة البلح ويحدث لها عفونة وتفسد" .

أما بالنسبة للنخل السمانى فإنه يطرح بعد خمس سنوات ويعطى الثمار صفراء اللون فنترك الثمار الخضراء وحتى تصفر والثمار أجمعها وأقطفها خلال ميعاد محدد تطيب فيه الثمار والتمر الحيانى ينضج قبل السمانى، وبالنسبة للتلقيح فانه يتم على مدار شهرين وهما شهرى مايو وأبريل ويثمر التمر فى الدقهلية فى شهر أكتوبر ويتم تجميع الثمار على مدار شهر ونصف.

 

اشجار النجيل بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر
اشجار النجيل بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر

 

أحد النخالين يقوم بتنقية البلح
أحد النخالين يقوم بتنقية البلح

 

القرية أكبرالقرى فى انتاج البلح
القرية أكبرالقرى فى انتاج البلح

 

اشجار النجيل بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر (2)
 
اشجار النجيل بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر (3)
 

الدقهلية

تمر كوم النور

موسم انتاج التمور

نخل كوم النور

ميت غمر

التمر

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