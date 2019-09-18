سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

قيس سعيد ونبيل القروى..النخبة السياسية فى تونس تعبر عن غضبها بانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:21 م
قيس سعيد ونبيل القروى..النخبة السياسية فى تونس تعبر عن غضبها بانتخابات الرئاسة نتائج الانتخابات التونسية
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قراءة مدققة فى المشهد الانتخابى بتونس، تخبرنا بالكثير عن شعب تونس فقد أظهرت الإنتخابات الرئاسية التونسية للسطح غياب ثقة هذا الشعب فى نخبته السياسية، فمن جهة كان هناك ضعف الإقبال، حيث شارك فى هذه الانتخابات 3 ملايين و465 ألف ناخب فى 33 دائرة بداخل وخارج تونس ، من مجموع 7 ملايين و747 ألف مسجلين في الانتخابات، أيّ بنسبة إقبال بلغت 45%، وفى دائرة مصر ـ على سبيل المثال ـ  بلغ عدد الناخبين فى القاهرة 96 ناخبا ، من إجمالى 982 مسجلين بالقوائم الانتخابية، وفى الإسكندرية 104 من إجمالى 185 ناخبا .
 
ومن جهة أخرى، انتخب التونسيين نبيل القروى المسجون على ذمة الاتهام بالتهرب الضريبى وغسيل الأموال كبديل لهم عن الأسماء التقليدية.
 
منذ بداية الحملات الانتخابية وقد قدمت لنا تونس تجربة انتخابية مختلفة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، بدءا من اعتماد "المناظرات" التلفزيونية بين 26 مرشحا للرئاس، وصولا إلى النتائج التى حملت الكثير من الدلالات.
 
وفوجئ المراقبون بنتائج أمس عندما أكدت اللجنة العليا للانتخابات المؤشرات الأولية، التى ظهرت أمس بتقدم قيس سعيد ونبيل القروى، مشيرة إلى حصول الأول على نسبة 18.4% والثانى على 15.58% .
 
وكانت النتائج الأولية للفرز كشفت تصدر المرشح قيس سعيد للترتيب، بعد حصوله على أصوات 489145 ناخبا، يليه المرشح السجين نبيل القروي بعد حصوله على ثقة 403438 ناخبا، وهو ما يعنى ترشحهما إلى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية للتنافس على رئاسة تونس، وفقا لنا أعلنته العيئة العليا المستقلة للانتخابات.
 
تقودنا قراءة هذه النتائج إلى رسائل مهمة أراد الشعب التونسى توجيهها للنخبة السياسية مفادها "إننا غاضبون منكم ولن نقبل بصعود أى منكم للسلطة، حتى إذا كان البديل شخصا مخالفا للنظام حبيس خلف القضبان".
 
وإذا نظرنا للمرشح قيس سعيد سنجده مواطنا تونسيا بعيدا عن عالم السياسة فهو أستاذ قانون يحمل الماجستير ولم يحصل على لدكتوراه، اعتمد قط على صفحات لتواصل الاجتماعى لتلاميذه من شباب الجامعة الذين قادوا حملته الانتخابية المتواضعة
 
قيس سعيد يعد ظاهرة سياسية مجتمعية تونسية ظهرت إبان الثورة من خلال تحاليل للدستور وللقوانين بحكم اختصاصه في القانون الدستوري ومثّل الحلول التقنية في كل مرة تحدث فيها ولم يكن يؤمن بالتوافقات والحلول السياسية للأزمات التى مرت بها تونس.
 
لقد كانت النتيجة التى حصدها سعيد مفاجأة له هو أيضا وهذا ما أكده عقب إعلام النتائج قائلا: أن المؤشرات كانت مفاجأة ولكن تؤكد أن هناك تحول إيجابى فى تونس" ، مؤكدا أن لديه شعور عميق بالمسئولية ، وأتقدم للشعب التونسى بالشكر وأتعهد أن اكون رئيسا لكل التونسيين" .
 
منذ بدء حملته الانتخابية أعطى سعيد اهتماما للشباب ربما أنه أدرك حجم قوتهم التى لا يستهان فى وقت أهمل غيره من المرشحين هذه القوة ، بل ترك لهم إدارة ندواته وجلساته الدعائية التى كان يعقدها والتى لم تكن كثيرة مثل بقية المرشحين.
 
كما أن غالبية من شاركوا فى الانتخابات من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، حسبما أكد عبدالوهاب الريسى منسق الهيئة العليا للانتخابات بمصر.
 
يدل هذا على أهمية "الشباب" كقوة قائدة ومحركة للمستقبل، ليس فى تونس فقط بل فى كل البلدان .
 
سعيد أيضا أعلن أنه بلا انتماء سياسى أو حزبى، وربما هذا ضمن الأسباب الرئيسية التى دفعت الناخبين لإعطائه أصواتهم، ممن سئموا وعود النخبة السياسية منذ ثورة الياسمين التى انطلقت فى 2011 وحتى الآن .
 
 
 
 

تونس

انتخابات تونس

الانتخابات

العليا للانتخابات بتونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:37 ص

"النهضة الإخوانية فنكوش حتى فى تونس" 3 أسباب لخسارة انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:42 ص

نتيجة انتخابات تونس.. نبيل القروى يهزم حلفاء الأمس من خلف أسوار السجن.. رجل الأعمال التونسى يخوض جولة الإعادة أمام قيس سعيد.. والعمل الخيرى كلمة السر.. والفقراء كتلة تصويتية قادته للمرتبة الثانية رغم سجنه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:30 م

"انتخابات تونس" تكشف مصير المرشح المسجون نبيل القروى حال فوزه بالرئاسة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة